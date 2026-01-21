Μενού

Περιπέτεια υγείας για τον Πασχάλη Τερζή: Εισήχθη στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα

Στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη, στη μονάδα βραχείας νοσηλείας εισήχθη σήμερα ο τραγουδιστής Πασχάλης Τερζής.

Πασχάλης Τερζής
Πασχάλης Τερζής
Περιπέτεια υγείας πέρασε σήμερα ο αγαπημένος τραγουδιστής Πασχάλης Τερζής ο οποίος εισήχθη σήμερα το πρωί στο Νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. 

Σύμφωνα με την εκπομπή Super Katerina στον Alpha, πήγε στη Μονάδα βραχείας νοσηλείας, στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη.

Του δόθηκαν οδηγίες και τις πρώτες βοήθειες. Του έγιναν οι απαραίτητες εξετάσεις και πήρε εξιτήριο δύο ώρες αργότερα.

 

