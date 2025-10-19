«Πες πόσο μ**** είσαι»: 6 διάσημοι τραγουδιστές που «τα έχουν πάρει» από σκηνής με θαμώνα

Την εβδομάδα που μας πέρασε έγινε viral ένα βίντεο με πρωταγωνίστρια την Ιουλία Καλλιμάνη, στην οποία κατά τη διάρκεια live εμφάνισής της ένας θαμώνας της απηύθυνε μια χυδαία μαντινάδα με τη γνωστή τραγουδίστρια να μη «μασάει» και να του δίνει αμέσως πληρωμένη απάντηση.

Ας θυμηθούμε λοιπόν εκτός από την περίπτωση της Καλλιμάνη, άλλες πέντε φορές που τραγουδιστές - μεγάλα ονόματα «τα πήραν» με τη συμπεριφορά κάποιου θαμώνα και φρόντισαν να τον βάλουν στη θέση του, με εξαίρεση τον Σάκη Ρουβά που απλά προσπέρασε.

Ιουλία Καλλιμάνη

Ξεκινώντας από την Ιουλία Καλλιμάνη, η γνωστή τραγουδίστρια δεν μάσησε καθόλου τα λόγια της και είπε στον θαμώνα που την προσέβαλε:

«Εμένα βρε μαλ… βρήκες τώρα; Βρε δε γαμ… λέω εγώ από τον κ…; Μόνο από εκεί μπορείς, εγώ τουλάχιστον έχω κι άλλη δίοδο».

«Έλα, άντε. Εμένα βρήκε; Τι μαλ… είσαι. Τώρα πήγαινε στον Βόλο κατευθείαν, απευθείας μετάδοση. Φιλάκια», κατέληξε η Καλλιμάνη, συνεχίζοντας το πρόγραμμά της.

Άννα Βίσση

Το 2010 όταν η Άννα Βίσση εμφανιζόταν στο Αθηνών Αρένα, κάποιο βράδυ ένας θαμώνας της πέταξε ένα χαρτί υγείας την ώρα που τραγουδούσε.

Η «απόλυτη» αν και ήταν εμφανές ότι εκνευρίστηκε, δεν «μάσησε» και κάλεσε αυτόν που το πέταξε να ανεβεί στη σκηνή.

«Αν έχεις το θάρρος της γνώμης σου, έλα εδώ. Δημοκρατία δεν έχουμε; Εσύ το πέταξες; Πες πόσο μαλ... είσαι», είπε η Άννα Βίσση με τον θαμώνα να λέει: «ο μεγαλύτερος».

«Άλλο ένα χειροκρότημα στον μαλ.... παρακαλώ, ευχαριστώ!», είπε στη συνέχεια η αγαπημένη τραγουδίστρια προτού συνεχίσει το πρόγραμμά της σα να μην έχει συμβεί τίποτα.

Κατερίνα Λιόλιου

Όσο και αν προσπάθησε η Κατερίνα Λιόλιου δεν μπόρεσε να κρύψει τον εκνευρισμό της όταν κάποιος θαμώνας πέταξε ένα αντικείμενο στο πρόσωπό της.

Η γνωστή τραγουδίστρια διέκοψε το πρόγραμμά της και ζήτησε από το άτομο που είχε πετάξει το αντικείμενο, το οποίο αποδείχθηκε στη συνέχεια ότι ήταν ηλεκτρονικό τσιγάρο, να φύγει από το μαγαζί.

«Ποιος το πέταξε αυτό στο πρόσωπό μου; Τασάκι ήταν; Παγάκι; Ποτήρι; Όποιος το πέταξε, παρακαλώ να περάσει στην έξοδο, οι υπόλοιποι θέλουμε να περάσουμε μια

πολύ όμορφη βραδιά», είπε χαρακτηριστικά η Λιόλιου, η οποία μετά συνέχισε να τραγουδάει.

Νίκος Οικονομόπουλος

Την ώρα που ο Νίκος Οικονομόπουλος ήταν στη σκηνή και τραγουδούσε την επιτυχία του με τίτλο «Από Έρωτα», μερικά πανέρια λουλούδια προσγειώθηκαν στο πρόσωπό του.

Ο γνωστός τραγουδιστής σταμάτησε να τραγουδάει και κοίταξε επίμονα προς τη μεριά του θαμώνα που είχε πετάξει τα πανέρια με τον εκνευρισμό του να είναι ολοφάνερος στο πρόσωπό του, ενώ το βίντεο που έδειχνε το όλο σκηνικό είχε γίνει viral στοTikTok.

Σάκης Ρουβάς

Πανέρια στο πρόσωπο του - και μάλιστα με φόρα - έχει δεχτεί και ο Σάκης Ρουβάς την ώρα που ερμήνευε το τραγούδι του, «Εμένα Θες».

Ωστόσο, αν και φανερά εκνευρισμένος, ο γνωστός τραγουδιστής προτίμησε να μην πει τίποτα και ύστερα από μια μικρή παύση, συνέχισε να τραγουδάει.

Χρήστος Μάστορας

Τον εκνευρισμό του δεν έκρυψε ούτε ο Χρήστος Μάστορας όταν ένας θαμώνας του έκανε νοήματα από τα μπροστινά τραπέζια επειδή έψαχνε την κάλτσα του, η οποία βρισκόταν πάνω στη σκηνή.

«Τι θες; Πες μου. Ποια κάλτσα; Δηλαδή σταματάς το πρόγραμμα για να πάρεις τι, ρε φίλε; Πες μου. Τι κάνεις τον τροχονόμο τόση ώρα; Ήρθαμε να ακούσουμε εσένα; Ποια κάλτσα, ρε μαλ; Ποια κάλτσα, τι θες; Είναι δυνατόν ρε φίλε;», αναρωτήθηκε ο Χρήστος Μάστορας, κλωτσώντας την κάλτσα - απορίας άξιο πώς βρέθηκε αυτή πάνω στη σκηνή - προς τη μεριά του συγκεκριμένου ατόμου.