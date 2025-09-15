Πέθανε η μητέρα της Χριστίνας Σάλτη: Η αποκάλυψη που είχε κάνει η τραγουδίστρια για τον καρκίνο

Την τελευταία της πνοή άφησε τα ξημερώματα η μητέρα της τραγουδίστριας, Χριστίνας Σάλτη, η οποία βρισκόταν αντιμέτωπη με τον καρκίνο.
Όπως ανέφερε η τραγουδίστρια, σε παλαιότερη συνέντευξή της στην εκπομπή «Buongiorno» του Mega, η μητέρα της πάλευε με τον καρκίνο, ενώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «πηγαίναμε στη χημειοθεραπεία και η μαμά μου έφτιαχνε μπακλαβά και πίτες για τους γιατρούς».
Όπως είπε επιπλέον η Χριστίνα Σάλτη, «θέλει παρέα η μητέρα μου στο νοσοκομείο, όπως το θέλουμε και εμείς». «Και εγώ με ενοχές δουλεύω, πρέπει να το κάνω», είπε ακόμα.
«Σίγουρα η δουλειά βοηθάει, ξεχνιέμαι», ανέφερε η τραγουδίστρια αναφορικά με το πώς αντιμετώπιζε την κατάσταση. «Κάπως έχω βρει τη δύναμη και δεν ξέρω πως», ανέφερε επίσης.
