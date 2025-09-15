Μενού

Πέθανε η μητέρα της Χριστίνας Σάλτη: Η αποκάλυψη που είχε κάνει η τραγουδίστρια για τον καρκίνο

Τι ανέφερε σε παλαιότερη συνέντευξή της η Χριστίνα Σάλτη για τη μητέρα της και τον καρκίνο.

Reader symbol
Newsroom
Χριστίνα Σάλτη
Χριστίνα Σάλτη | NDPPhoto / Ανδρέας Νικολαρέας
  • Α-
  • Α+

Την τελευταία της πνοή άφησε τα ξημερώματα η μητέρα της τραγουδίστριας, Χριστίνας Σάλτη, η οποία βρισκόταν αντιμέτωπη με τον καρκίνο.

Όπως ανέφερε η τραγουδίστρια, σε παλαιότερη συνέντευξή της στην εκπομπή «Buongiorno» του Mega, η μητέρα της πάλευε με τον καρκίνο, ενώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «πηγαίναμε στη χημειοθεραπεία και η μαμά μου έφτιαχνε μπακλαβά και πίτες για τους γιατρούς».

Όπως είπε επιπλέον η Χριστίνα Σάλτη, «θέλει παρέα η μητέρα μου στο νοσοκομείο, όπως το θέλουμε και εμείς». «Και εγώ με ενοχές δουλεύω, πρέπει να το κάνω», είπε ακόμα.

«Σίγουρα η δουλειά βοηθάει, ξεχνιέμαι», ανέφερε η τραγουδίστρια αναφορικά με το πώς αντιμετώπιζε την κατάσταση. «Κάπως έχω βρει τη δύναμη και δεν ξέρω πως», ανέφερε επίσης.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

LIFESTYLE