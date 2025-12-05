Πέθανε ο Κάρι Χιρογιούκι Ταγκάβα: Πρωταγωνιστής του Mortal Kombat και θρυλικών ταινιών

Σε ηλικία 75 ετών πέθανε ο ηθοποιός Κάρι Χιρογιούκι Ταγκάβα, γνωστός για τους ρόλους του στην ταινία «Mortal Kombat» και την τηλεοπτική σειρά «The Man in the High Castle».

Ο Ταγκάβα «πέθανε περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του, με αγάπη» στη Σάντα Μπάρμπαρα από επιπλοκές λόγω εγκεφαλικού, επιβεβαίωσε την Πέμπτη η μάνατζέρ του, Margie Weiner, αναφέρει η New York Post.

Ποιός ήταν ο Cary - Hiroyuki Tagawa

Ο Ταγκάβα γεννήθηκε στο Τόκιο, αλλά μεγάλωσε κυρίως στις ΗΠΑ. Ο πατέρας του, γεννημένος στη Χαβάη, είχε τοποθετηθεί σε βάσεις του αμερικανικού στρατού στην ηπειρωτική χώρα. Έζησε στη Χονολουλού και στο νησί Καουάι της Χαβάης για ένα διάστημα.

Το 1987 ο Ταγκάβα εμφανίστηκε στην βραβευμένη με Όσκαρ ταινία του Bernardo Bertolucci «The Last Emperor». Έκτοτε, έπαιξε σε ταινίες όπως το «Pearl Harbor», «Planet of the Apes» και «License to Kill».

Ο Ταγκάουα υποδύθηκε τον Βαρόνο στην ταινία «Memoirs of a Geisha», μια ταινία του 2005 βασισμένη στο μπεστ σέλερ μυθιστόρημα που καταγράφει την άνοδο ενός νεαρού κοριτσιού από τη φτώχεια σε ένα ιαπωνικό ψαροχώρι στη ζωή στην υψηλή κοινωνία.

Κάποιοι κριτικοί είπαν ότι η ταινία δεν είχε αυθεντικότητα, αλλά ο Ταγκάβα είπε ότι ήταν μη ρεαλιστικό να περιμένουμε ένα μυθιστόρημα γραμμένο και σκηνοθετημένο από Αμερικανούς να αντικατοπτρίζει πλήρως το ιαπωνικό στυλ και τις ευαισθησίες.

«Τι περίμεναν; Δεν ήταν ντοκιμαντέρ», δήλωσε ο Ταγκάβα στο Associated Press το 2006. «Εκτός αν οι Ιάπωνες έκαναν την ταινία. Όλα είναι ερμηνείες».

Ο Ταγκάβα είχε πει στο AP ότι σπούδασε διάφορες πολεμικές τέχνες, αλλά έφυγε επειδή δεν ασχολούνταν με τις μάχες ή τους αγώνες. Αντίθετα, ανέπτυξε ένα σύστημα που ονόμασε Ninjah Sportz, το οποίο ενσωμάτωνε τις πολεμικές τέχνες ως εργαλείο εκπαίδευσης και θεραπείας.

Εργάστηκε με επαγγελματίες αθλητές και συμβούλευε μέλη της ομάδας ποδοσφαίρου του Πανεπιστημίου της Χαβάης. Το 2008, ο Ταγκάβα δήλωσε ένοχος σε δικαστήριο της Χονολουλού για την κατηγορία της παρενόχλησης μιας φίλης του σε πλημμέλημα. Είχε μώλωπες στα πόδια της, είχε αναφέρει τότε η αστυνομία.

Ο δικηγόρος του είπε ότι ο Ταγκάβα ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για την υπόθεση από την αρχή και δεν βρήκε καμία δικαιολογία.