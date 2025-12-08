Μενού

Πέτρος Φιλιππίδης: Βγήκε το πόρισμα για τη φωτιά στο σπίτι του - Δεν ήταν εμπρηστική επίθεση

Διαψεύστηκαν τα σενάρια για εμπρηστική επίθεση για τη φωτιά που είχε ξεσπάσει στο σπίτι του Πέτρου Φιλιππίδη, μετά το πόρισμα.

Πέτρος Φιλιππίδης
Πέτρος Φιλιππίδης | In Time / Ισμήνη Βλασσοπούλου
Βγήκε σήμερα (8/12) το πόρισμα για τη φωτιά που είχε ξεσπάσει το καλοκαίρι στο διαμέρισμα που έμενε ο  Πέτρος Φιλιππίδης, με τα σενάρια για εμπρηστική επίθεση να «φουντώνουν». 

Ωστόσο, σήμερα διαψεύστηκε το παραπάνω. Σύμφωνα με την εκπομπή «Super Katerina» στον Alpha,  στο πόρισμα αναφέρεται ότι δεν ήταν εμπρησμός, αλλά κάποιο ατύχημα το οποίο μπορεί να προσκλήθηκε από κάποιο βραχυκύκλωμα.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το διαμέρισμα ήταν ασφαλισμένο. Στο διαμέρισμα γίνονται διάφορες εργασίες μετά από εκτεταμένες ζημιές και ο Πέτρος Φιλιππίδης αναμένεται να εγκατασταθεί ξανά τον Μάρτιο. 

