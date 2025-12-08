Βγήκε σήμερα (8/12) το πόρισμα για τη φωτιά που είχε ξεσπάσει το καλοκαίρι στο διαμέρισμα που έμενε ο Πέτρος Φιλιππίδης, με τα σενάρια για εμπρηστική επίθεση να «φουντώνουν».

Ωστόσο, σήμερα διαψεύστηκε το παραπάνω. Σύμφωνα με την εκπομπή «Super Katerina» στον Alpha, στο πόρισμα αναφέρεται ότι δεν ήταν εμπρησμός, αλλά κάποιο ατύχημα το οποίο μπορεί να προσκλήθηκε από κάποιο βραχυκύκλωμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το διαμέρισμα ήταν ασφαλισμένο. Στο διαμέρισμα γίνονται διάφορες εργασίες μετά από εκτεταμένες ζημιές και ο Πέτρος Φιλιππίδης αναμένεται να εγκατασταθεί ξανά τον Μάρτιο.