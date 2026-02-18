Ο Πέτρος Φιλιππίδης έδωσε το παρών στην παράσταση «Βλαβερές Συνέπειες του Γάμου» όπου πρωταγωνιστεί ο Γιάννης Μπέζος και συμμετέχει ο γιος του, Δημήτρης και κατά την είσοδό του στο θέατρο, τον σταμάτησε ρεπόρτερ της εκπομπής Super Κατερίνα.

Στην ερώτηση που του έκανε εάν έχει έρθει για να καμαρώσει τον γιο του, η απάντηση του Πέτρου Φιλιππίδη ήταν λακωνική, αλλά όλο νόημα: «Ναι. Εσείς πού το ξέρετε; Θα είστε κάθε φορά εδώ που παίζει ο Δημήτρης εδώ; Με τι θα είστε ευχαριστημένοι; Τι να σας πω;».

Μάλιστα, όταν η ρεπόρτερ της Super Κατερίνα, Άννα Πανταζή τον ρώτησε πώς είναι αυτή την περίοδο, εκείνος αρκέστηκε στο να πει: «Μια χαρά. Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον».

Αμέσως μετά την προβολή του σχετικού αποσπάσματος η Κατερίνα Καινούργιου θέλησε να το σχολιάσει, λέγοντας:

«Τον ευχαριστούμε πολύ αρχικά, θα σας εξηγήσω. Είχε στην αρχή μια δόση ειρωνείας, αλλά βλέποντας ότι και η Άννα μας είναι πολύ ευγενική, ήτανε και αυτός πολύ ευγενικός στη συνέχεια. Με τι θα ήσασταν ευχαριστημένοι…

Είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι πάρα πολλά χρόνια στο χώρο και νομίζω ότι ξέρει πολύ καλά και τη δουλειά του ρεπόρτερ, κατάλαβες; Και ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει και να περιμένει ένας ευγενικός ρεπόρτερ όπως είναι η Άννα, απ’ έξω από το θέατρο για μία δήλωσή του. Γι’ αυτό θεωρώ ότι και κοντοστάθηκε και μίλησε»

Με αφορμή δε και σχόλιο του Στέφανου Κωνσταντινίδη τόνισε ότι η επιθυμία των συντελεστών της εκπομπής είναι να μην πιέζουν κάποιον εάν δεν θέλει να μιλήσει στην κάμερα.