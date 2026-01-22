Πέτρος Γαϊτάνος: «Ο έντονος έρωτας, η καψούρα είναι μια κατάσταση νοσηρή»

Καλεσμένος της Αθηναϊδας Νέγκα στην εκπομπη «Καλύτερα αργά» στο Action 24 βρέθηκε τη νύχτα της Τετάρτης ο Πέτρος Γαϊτάνος. Μεταξύ άλλων, ο γνωστός ερμηνευτής, αναφέρθηκε στο κεφάλαιο του έρωτα εξηγώντας γιατί ο ίδιος χαρακτηρίζει ως νοσηρή κατάσταση την έντονη έννοια του.

«Ο έρωτας με την έννοια του έντονου έρωτα είναι μια κατάσταση νοσηρή. Είναι νοσηρή η καψούρα. Ναι, έχω ερωτευτεί πολύ δύο φορές στη ζωή μου. Γενικώς αισθάνομαι πολύ ερωτικά στη ζωή μου. Ό,τι κάνω το κάνω με έναν ερωτισμό. Όλα θέλω να τα κάνω έτσι. Αυτό ξεκινάει από τη διάθεση του να αυξήσεις την αγάπη σου στους ανθρώπους και σε οτιδήποτε γύρω μου. Και αυτό γίνεται με μια βοήθεια μέσα από την διάθεση την ερωτική γιατί ο έρωτας πάντα έχει μια ευγένεια, ή ως επί το πλείστον», είπε ο ο Πέτρος Γαϊτάνος και πρόσθεσε:

«Κατά την άποψή μου θεωρώ ότι είναι μια κατάσταση ψευδαίσθησης. Αυτή η υπερβολή δεν είναι πραγματικότητα. Άρα, μέσα σε σοκάκια ψευδαισθησιακά πάντα καραδοκούν κίνδυνοι και χρειαζόμαστε προσοχή οι άνθρωποι. Αυτή η αφέλεια και αυτή η ανωριμότητα του να τα κάνουμε όλα νομίζοντας ότι είμαστε ικανοί και ότι γνωρίζουμε, είναι ψευδαίσθηση».