Μέσα από το Πρωινό χθες (23/6) ο Γιάννης Σμαραγδής έδειξε τη στενοχώρια του για την πρόσφατη δήλωση του Δημήτρη Πιατά, σύμφωνα με την οποία, όποιος μεγάλης ηλικίας ηθοποιός παίζει σε ταινία του, αναφερόμενος στους αξέχαστους Στάθη Ψάλτη και Σωτήρη Μουστάκα, πεθαίνει.

Σήμερα (24/6) λοιπόν ο Δημήτρης Πιατάς θέλησε μέσα από νέα δήλωσή του να κλείσει το όλο θέμα, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και μια πιο σύντομη δήλωσή του στο Πρωινό.

«Λυπάμαι, αλλά εγώ δεν έχω να πω κάτι. Χιούμορ έκανα τίποτα άλλο τίποτα περισσότερο. Να καταργήσουμε και το αστείο;», αναρωτήθηκε στην κάμερα του Πρωινού ο γνωστός ηθοποιός.

«Έκανα χιούμορ και μόνο χιούμορ! Προφανώς ζούμε σε μια χώρα που το χιούμορ πεθαίνει και μάλλον πεθαίνει και η χώρα απ'ό,τι φαίνεται.

Υπάρχουν πολύ καίρια θέματα για να επιλυθούν. Είμαι ένας σοβαρός κωμικός και απορώ πώς αυτό που είπα παρεξηγήθηκε σε τέτοιο βαθμό.

Είμαι σίγουρος ότι αν ζούσαν ο Σωτήρης Μουστάκας και ο Στάθης Ψάλτης, εξαιρετικοί ηθοποιοί και οι δύο, και άκουγαν το αστείο μου, θα γελούσαν με την ψυχή τους.

Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον και θα ήθελα αυτή η ιστορία να κλείσει εδώ γιατί δεν υπάρχει κάτι για περαιτέρω συζήτηση», δήλωσε στο Buongiorno ο Δημήτρης Πιατάς.