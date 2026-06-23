Σμαραγδής για Μουστάκα - Ψάλτη: «Όταν ήρθαν να παίξουν σε εμένα είχαν καρκίνο, ήξεραν ότι θα πεθάνουν

Ο Γιάννης Σμαραγδής μίλησε σήμερα (23/6) στο Πρωινό για τη νέα ταινία του με θέμα τη ζωή του του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και μεταξύ άλλων δεν έκρυψε την ενόχλησή του για τις πρόσφατες δηλώσεις του Δημήτρη Πιατά, κάνοντας λόγο για κακής ποιότητας χιούμορ.

Να θυμίσουμε ότι ο Δημήτρης Πιατάς, μιλώντας στο Πρωινό την προηγούμενη Παρασκευή (19/6), είχε πει χαρακτηριστικά:

Διαβάστε επίσης - «Έχετε τρελαθεί;»: Έξι ηθοποιοί που δεν το πίστευαν ούτε οι ίδιες ότι τους πρότειναν να παρουσιάσουν πρωινό

«Ο Γιάννης Σμαραγδής με κυνηγάει χρόνια να παίξω σε ταινία του και την έχω γλιτώσει. Όποιος επώνυμος, κάποιας ηλικίας, παίζει σε ταινία του Γιάννη Σμαραγδή, πεθαίνει μετά.

Από τον Σωτήρη Μουστάκα μέχρι τον Στάθη Ψάλτη. Οπότε, δεν θέλω να παίξω σε ταινία του Σμαραγδή, γιατί θέλω να μην πεθάνω ακόμα».

Τα παραπάνω λόγια στενοχώρησαν πολύ τον Γιάννη Σμαραγδή, ο οποίος σε τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα (23/6) με το Πρωινό είπε:

«Όταν άνθρωποι που θεωρούνται προοδευτικοί του Κολωνακίου βγαίνουν και κάνουν δηλώσεις, όπως ο κύριος Πιατάς, ότι εγώ είμαι δολοφόνος του Σωτήρη Μουστάκα και του Στάθη Ψάλτη, ότι δηλαδή όσοι έρχονται σε εμένα και παίζουν θα πεθάνουν. Αυτό δήλωσε.

Εγώ από ότι είδα, τα μέσα δεν το εξέλαβαν ως χιούμορ. Και χιούμορ να ήταν, ήταν πάρα πολύ κακής ποιότητας. Αυτός είναι καλός ηθοποιός, δεν θα το έκανε αυτό το πράγμα αν δεν υπήρχε μία ενόχληση.

Επίσης κάνει έναν υπαινιγμό, ότι τον κυνηγάω να παίξει σε ταινία μου σχεδόν από όταν γεννήθηκα. Ο καθένας φτιάχνει πράγματα στο κεφάλι του, όπως θέλει ο ίδιος.

Εάν το είχα διεκδικήσει θα το ξέραμε όλοι, εγώ δεν έχω καν το τηλέφωνό του. Μια φορά τον συνάντησα στην Κρήτη πριν ξεκινήσω τον Καποδίστρια και είπαμε κάτι αστεία στον δρόμο, καμία σχέση δεν έχω μαζί του, τώρα πώς τον κυνηγάω;».

«Θεωρώ ότι είναι ένα αστείο, το οποίο θα πρέπει να το δουν οι άνθρωποι που το ακούν σοβαρά. Δηλαδή λέει στους μελλοντικούς ηθοποιούς που θα έρθουν στην ταινία μου, μην πάτε εάν είστε πάνω από μία ορισμένη ηλικία, γιατί θα πεθάνετε.

Εννοείται ότι έχει πολιτικό χαρακτήρα. Αυτό είναι δολοφονία χαρακτήρα, στην ουσία ξεκινούν από τώρα να με δυσφημίσουν», πρόσθεσε ο γνωστός σκηνοθέτης, αναφέροντας πως ο πόλεμος κατά της ταινίας του Κολοκοτρώνη έχει ήδη ξεκινήσει.

Σμαραγδής για Ψάλτη και Μουστάκα: «Λίγο σεβασμό γι' αυτούς τους ανθρώπους»

Στη συνέχεια, μάλιστα, αποκάλυψε ότι τόσο ο Σωτήρης Μουστάκας όσο κσι ο Στάθης Ψάλτης ήταν άρρωστοι όταν συνεργάστηκαν μαζί του και ήξεραν ότι θα πεθάνουν, με τον Γιώργο Λιάγκα και τη Δέσποινα Καμπούρη να δακρύζουν

«Υπήρχε και κάτι άλλο που δεν το έχω πει μέχρι τώρα δημόσια, αλλά έτσι όπως ήρθαν τώρα τα πράγματα, είμαι υποχρεωμένος να το πω.

Ο Σωτήρης Μουστάκας που ήταν φίλος μου και ο Στάθης Ψάλτης, όταν ήρθαν να παίξουν σε εμένα είχαν και οι δύο καρκίνο και το ήξεραν ότι θα πεθάνουν. Γι΄αυτό ο Σωτήρης είπε "δεν θέλω να πάρω χρήματα".

Ο Ψάλτης όταν ήρθε να παίξει, είχε έναν πάρα πολύ μικρό ρόλο - μιας σελίδας - και του είπα "θέλω να βάλεις την ψυχή σου" και μου είπε πάρα πολύ σοβαρά "μα γι' αυτό ήρθα Γιάννη". Ήξερε ότι θα φύγει και ήθελε το τελευταίο του αποτύπωμα να το αφήσει σε αυτήν την ταινία.

Γι' αυτό και όταν δύο ημέρες πριν φύγει, όταν τον επισκέφτηκα στο νοσοκομείο και του έδειξα αυτό που είχα κάνει μου είπε "πώς με έκανες έτσι αψηλό, Γιάννη;" και του είπα "μα είναι η ψυχή σου αψηλή" και έφυγα και μετά μπήκε η κόρη του, η Μαρία και της είπε "να πας να δεις αυτήν την ταινία όταν θα παιχτεί, γιατί θα είσαι πολύ περήφανη για τον μπαμπά σου".

Δεν ήξεραν ότι ο Ψάλτης έκανε άπειρες ταινίες που δεν ήταν του ταλέντου του και μάζευε χρήματα και αγόραζε σπίτια για άστεγους, βοηθούσε τους φτωχούς και πέθανε στην ψάθα.

Λίγο σεβασμό γι' αυτούς τους ανθρώπους. Αυτοί ήρθαν σε εμένα, γιατί πιστεύω πως ήξεραν ότι θα βρουν μια ανοιχτή αγκαλιά, για να αφήσουν το τελευταίο τους αποτύπωμα. Δεν παίζεις με αυτά τα πράγματα και μάλιστα όταν είσαι ηθοποιός».