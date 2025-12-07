Πηγή Δεβετζή: Η συγκλονιστική ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο Καβάλας μετά το τροχαίο της

Δύσκολες στιγμές βίωσε η Ολυμπιονίκης Πηγή Δεβετζή, καθώς το μεσημέρι του Σαββάτου 6 Δεκεμβρίου είχε σοβαρό τροχαίο ατύχημα στην Εγνατία Οδό, σε τούνελ πάνω από το Παληό Καβάλας. Το αυτοκίνητό της ανατράπηκε, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Καβάλας για προληπτικούς λόγους.

Η ίδια θέλησε να ενημερώσει τους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από ένα στόρι στο Instagram, όπου περιέγραψε την εμπειρία της και ευχαρίστησε τον κόσμο για το ενδιαφέρον και τη στήριξη.

Όπως τόνισε, προσπαθεί να ξεπεράσει το σοκ, ενώ δεν έκρυψε ότι αισθάνεται πως σώθηκε χάρη στην πίστη της.

Η ανάρτηση της Πηγής Δεβετζή

«Θέλω αρχικά να σας ευχαριστήσω όλους για το ενδιαφέρον που δείξατε με τα τηλεφωνήματα και τα μηνύματά σας για το σοβαρό ατύχημα που είχα. Δεν μπορώ να απαντήσω σε όλους γιατί βρίσκομαι σε σοκ αλλά αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι πάντα κάνω το σταυρό μου πριν ξεκινήσω για ένα ταξίδι και αυτό ήταν που με έσωσε!! Ο Χριστός ήταν δίπλα μου και βγήκα σώα από αυτό το άσχημο γεγονός!!

Είμαι καλά στην υγεία μου, νοσηλεύομαι στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Καβάλας για προληπτικούς λόγους εδώ όπου με προσέχουν παρά πολύ!!

Σύντομα θα επανέλθω κοντά σας όταν ξεπεράσω το σοκ που έπαθα!! Κ πάλι σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου!! Να μας έχει όλους ο Θεός καλά».

Πηγή Δεβετζή ανάρτηση | Instagram / @pigi_devetzi