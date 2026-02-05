«Πίστη υπάρχει βαθιά μέσα μου - Η Eκκλησία είναι κάτι άλλο»: Ο Κωνσταντίνος Μουταφτσής στο Reader

Τα τελευταία χρόνια ο Κωνσταντίνος Μουταφτσής χτίζει σταθερά μια πορεία που κινείται παράλληλα στο θέατρο και την τηλεόραση, με επιλογές που απαιτούν εύρος και αντοχές και του δίνουν τη δυνατότητα να δοκιμάζεται διαρκώς σε νέα πράγματα.

Η φετινή σεζόν είναι χαρακτηριστική αυτής της διαδρομής, με πολλαπλούς τηλεοπτικούς ρόλους, δύο θεατρικές παραστάσεις, αλλά και μια εντελώς νέα συνθήκη στην προσωπική του ζωή, αφού πρόσφατα έγινε πατέρας.

Στην κουβέντα μας, με αφορμή τον σκληρό ιερέα που θα υποδυθεί στη σειρά «Οι Αθώοι», η οποία κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 22:20 στο Mega, ο Κωνσταντίνος μιλά για την υποκριτική προσέγγιση του ρόλου του, τη σημασία της ομάδας στη δουλειά του ηθοποιού, δηλώνει ευγνώμων για όσα έχουν έρθει στη ζωή του και αναφέρεται στις προτεραιότητες που άλλαξαν με τον ερχομό της κόρης του.

Φέτος μοιάζει να είναι η χρονιά σου. Δύο παραστάσεις: «Η Παναγία των Παρισίων» και η «Βότκα Μολότοφ» και αρκετές τηλεοπτικές δουλειές μεταξύ των οποίων οι «Σέρρες», το «Να μ’ αγαπάς» και οι «Αθώοι». Εσύ το νιώθεις έτσι; Και τι διαφορετικό σου έχει δώσει κάθε δουλειά από αυτές;

«Νιώθω πραγματικά πολύ ευγνώμων για τις φετινές δουλειές! Και ναι, είναι μια πολύ ευχάριστη συγκυρία, αισθάνομαι πολύ τυχερός γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο στον χώρο μας. Κάθε συνεργασία είναι ξεχωριστή, δουλεύω με υπέροχους ανθρώπους και οι ρόλοι που υποδύομαι είναι πολύ ιδιαίτεροι.

Στο θέατρο βρίσκομαι για ακόμη μία χρονιά στο Θέατρον του Κέντρου Πολιτισμού "Ελληνικός Κόσμος" με την παιδική παράσταση "Η Παναγία των Παρισίων", μια μεγάλη παραγωγή που απευθύνεται σε παιδιά και οικογένειες και απαιτεί ενέργεια και καθαρή αφήγηση. Παράλληλα, το "Βότκα Μολότοφ" στο Θέατρο ΦΙΛΙΠ.

Στην τηλεόραση πάλι μου δόθηκε η δυνατότητα να μπω σε διαφορετικούς κόσμους και χαρακτήρες· νιώθω πραγματικά τυχερός για την ποικιλία, το γεγονός ότι διαφέρουν μεταξύ τους τόσο πολύ είναι για μένα μεγάλη πρόκληση καθώς καλούμαι να δουλέψω πολύπλευρα για να τους προσεγγίσω».

Στη σειρά «Οι Αθώοι» θα υποδυθείς τον ιερέα και μάλιστα έναν ιερέα σκληρών αντιλήψεων. Σύστησέ μας τον χαρακτήρα, και μίλησέ μας για τα στοιχεία στην απόδοσή του που χρειάστηκαν από εσένα προσοχή στο πώς θα τα προσεγγίσεις. Τι βρήκες ενδιαφέρον υποκριτικά σε αυτόν.

«Ο ιερέας που υποδύομαι στη σειρά "Οι Αθώοι" είναι ένας άνθρωπος σκληρός, βαθιά συντηρητικός, με αγκυλώσεις και φόβο απέναντι σε καθετί διαφορετικό. Διακρίνεται από μισαλλοδοξία, αυταρχισμό και παρουσιάζει οριακά φασιστικές, αν θέλεις, συμπεριφορές.

Σίγουρα υπήρχε δυσκολία στο να προσεγγίσω έναν τέτοιο χαρακτήρα και να μπορέσω να αποδώσω σωστά τον τρόπο σκέψης και δράσης του. Βασικά, όφειλα να μην τον αντιμετωπίσω σαν καρικατούρα, αλλά να προσπαθήσω να εξερευνήσω και να εντοπίσω τις βαθύτερες αιτίες που τον διαμόρφωσαν και είχαν ως συνέπεια να συμπεριφέρεται με τέτοια σκληρότητα».

Οι Αθώοι | Mega

Με ποιον τρόπο επηρεάζει ο χαρακτήρας σου τους κεντρικούς ήρωες του έργου; Έχω μάθει για μια σκληρή σκηνή που θα έχεις με τον Γιάννο (Κώστας Νικούλι).

«Ο χαρακτήρας του ιερέα έρχεται σε κόντρα με κάποιους βασικούς χαρακτήρες της σειράς και υπάρχουν σκηνές που διακατέχονται από έντονη βία. Η σκηνή με τον Γιάννο είναι μια από αυτές. Σκηνή - γροθιά στο στομάχι, που σοκάρει».

Πόσο διαφορετικός ήταν ο ρόλος της Εκκλησίας στην κοινωνία τότε σε σχέση με σήμερα;

«Οι εκπρόσωποι της εκκλησίας σε παλαιότερες εποχές είχαν μεγάλη εξουσία και ενεργό ρόλο στη ζωή των πολιτών. Ο λόγος των ιερέων, οι απόψεις τους, οι παραινέσεις και οι απαγορεύσεις τους ήταν μέρος της καθημερινότητας. Τεράστια η επιρροή τους. Άλλωστε, παπάς, δάσκαλος και δήμαρχος ήταν τα πλέον σημαίνοντα πρόσωπα των κλειστών κοινωνιών εκείνης της εποχής».

Εσένα ποια είναι η σχέση σου με την πίστη και με την Εκκλησία;

«Διαχωρίζω την σχέση μου με την πίστη, από αυτήν με την Εκκλησία. Πίστη υπάρχει βαθιά μέσα μου, με κινητοποιεί, με εμπνέει, αποτελεί καταφύγιο σε δύσκολες ώρες. Πίστη σε κάτι το ανώτερο, πίστη στο "καλό", πίστη στη θεϊκή δύναμη που κρύβει μέσα του ο άνθρωπος. Η Εκκλησία είναι κάτι άλλο. Σέβομαι όσους είναι κοντά της, αλλά εμένα οι θέσεις της δεν με εκφράζουν απόλυτα».

Ποια στοιχεία πιστεύεις θα κάνουν τους Αθώους να ξεχωρίσουν στο τηλεοπτικό τοπίο;

«Οι "Αθώοι" θα ξεχωρίσουν γιατί είναι το απόσταγμα σκληρής δουλειάς μεγάλης ομάδας ταλαντούχων ανθρώπων. Το εξαιρετικό σενάριο της Ελένης Ζιώγα, το δυνατό καστ, η φοβερή μουσική, η σκηνοθεσία του Νίκου Κουτελιδάκη και η πολύ προσεγμένη φωτογραφία δίνουν στη σειρά κινηματογραφική αίσθηση και βάθος. Και όλα αυτά, με θεμέλιο λίθο το συγκλονιστικό διήγημα του Κ. Θεοτόκη, που κόβει την ανάσα. Δεν πιστεύω ότι αυτό το δημιούργημα έχει πολλά περιθώρια να αποτύχει».

Ποιον άλλον ρόλο πιστεύεις θα μπορούσες να ενσαρκώσεις; Είχες κάνει δοκιμαστικό για κάποιον άλλον από τους χαρακτήρες;

«Σίγουρα υπάρχουν αρκετοί ρόλοι στη σειρά που θα μπορούσα να ενσαρκώσω και να προσεγγίσω με τον δικό μου τρόπο. Δεν μπορώ να ονοματίσω και να ξεχωρίσω κάποιον από αυτούς. Θεωρώ πως, εν τέλει, ο κάθε ηθοποιός επιλέχθηκε σωστά και το αποτέλεσμα θα μας δικαιώσει».

Ποια άλλη τηλεοπτική δουλειά «ζήλεψες» φέτος (Αν είχες χρόνο να παρακολουθήσεις)

«Δυστυχώς δεν έχω χρόνο να παρακολουθήσω πολλή τηλεόραση φέτος. Ίσως το "Ριφιφί" του Σωτήρη Τσαφούλια, είναι μια δουλειά που ζήλεψα, αν το θες. Ένα σπουδαίο εγχείρημα με υπέροχους ηθοποιούς, που άγγιξε ένα συγκλονιστικό θέμα».

Γιατί δεν ακολούθησες τις δημοσιογραφικές σπουδές σου; Τι πιστεύεις θα σε είχε δυσκολέψει αν είχες προχωρήσει σε αυτή την επαγγελματική πορεία;

«Δεν ακολούθησα τον δρόμο της δημοσιογραφίας γιατί οι συγκυρίες με οδήγησαν αλλιώς. Πολλές φορές στη ζωή δεν έχουμε τον απόλυτο έλεγχο, τα πράγματα προκύπτουν κι από μόνα τους. Ο χώρος της δημοσιογραφίας είναι εξίσου απαιτητικός και δύσβατος με τον χώρο της υποκριτικής. Πιστεύω πως θα αντιμετώπιζα κι εκεί την συνεχή απειλή της ανεργίας, κακές απολαβές, άβολες συνεργασίες με ανθρώπους που δεν ταιριάζουμε. Οι δυσκολίες των δύο χώρων παρουσιάζουν ομοιότητες».

Πώς οδηγήθηκες τελικά στην υποκριτική; Έχει παίξει τον ρόλο της η αδελφή σου σε αυτό;

«Η υποκριτική υπήρχε από μικρό παιδί στη ζωή μου. Είχα την ευλογία να βρίσκομαι σε ένα σχολείο με μια φανταστική θεατρική ομάδα υπό την καθοδήγηση μιας υπέροχης καθηγήτριας της Χ.Σαμπατάκου. Επομένως, ήρθα από πολύ νωρίς σε επαφή με το θέατρο, με μεγάλα κείμενα, με τις απαιτήσεις μια παράστασης.

Δεν ήταν έκπληξη για τους δικούς μου ότι επέλεξα να το κάνω, εν τέλει, και επάγγελμα. Απλώς εγώ καθυστέρησα να συνειδητοποιήσω ότι είναι το μόνο που με γεμίζει ουσιαστικά και εκεί θέλω να αφοσιωθώ επαγγελματικά.

Όχι, η αδερφή μου δεν έπαιξε ρόλο στην απόφασή μου αυτή. Ναι μεν, ήταν στον χώρο ήδη, και με προειδοποίησε για τις δυσκολίες αλλά -όπως προείπα- ήταν από χρόνια στενή και η δική μου σχέση με την τέχνη της υποκριτικής».

Ως παιδιά, ποιος ήταν το πειραχτήρι και ποιος ο πιο σοβαρός. Τι σας άρεσε να κάνετε/παίζετε παρέα και πού υπήρχαν κόντρες.

«Εγώ ως παιδί ήμουν πιο χαμηλών τόνων, ενώ η αδερφή μου περισσότερο εκρηκτική σαν χαρακτήρας. Δυστυχώς η διαφορά ηλικίας μας δεν μας επέτρεψε να συμβαδίσουμε στο παιχνίδι και την παρέα, πέρασαν χρόνια για να αρχίσουμε να συναναστρεφόμαστε ενεργά ο ένας τον άλλον και να συνδιαλεγόμαστε πιο ουσιαστικά.

Πάντα ωστόσο περνούσαμε πολύ χρόνο μαζί ως οικογένεια, έχουμε πολύ όμορφες κοινές αναμνήσεις, ειδικά από καλοκαιρινές διακοπές και εκδρομές με οικογενειακούς φίλους!».

Ο Κωνσταντίνος Μουταφτσής με την αδελφή του Ελισάβετ Μουτάφη | NDP

Με θείο τον Μάκη Τσέλιο, αδελφή την Ελισάβετ Μουτάφη και γαμπρό σου τον Μάνο Νιφλή είμαι περίεργη να μάθω τι συζητήσεις γίνονται στα οικογενειακά τραπέζια και τα «στρατόπεδα» που δημιουργούνται.

«Η αλήθεια είναι πως είναι όλοι τους πολύ έντονες προσωπικότητες και πολύ ενεργοί, ο καθένας στον χώρο του. Ωστόσο, τα τραπέζια μας έχουν περισσότερο οικογενειακό χαρακτήρα, κυρίως ζητήματα της καθημερινότητας μονοπωλούν τις συζητήσεις μας».

Ονειρεύεσαι ρόλους ή συνεργασίες; Μπορείς να μας αποκαλύψεις κάποιον/κάποια;

«Δεν ονειρεύομαι ρόλους. Κάθε τι που μου ανατίθεται είναι για μένα πρόκληση και πεδίο ανακάλυψης. Είτε είναι ρόλος ρεπερτορίου είτε όχι, με τον ίδιο τρόπο θα το αντιμετωπίσω.

Ονειρεύομαι, όμως, συνεργασίες. Δεν θα ονοματίσω πρόσωπα, είναι πολλά. Θέλω απλώς να περιβάλλομαι από συνεργάτες καθαρούς, εργατικούς, με χιούμορ και αγάπη για αυτό που κάνουμε. Οι άνθρωποι, αυτό είναι το σημαντικότερο για μένα σε μια δουλειά».

Έγινες πρόσφατα μπαμπάς, άλλαξε καθόλου την κοσμοθεωρία σου; Και τι από αυτά που σκεφτόσουν ως δύσκολα τελικά τα καταφέρνεις εύκολα ή το αντίθετο.

«Η πατρότητα με άλλαξε ως προς το κομμάτι των προτεραιοτήτων. Άλλα ζητήματα προέχουν για μένα πια, ενώ κάποια άλλα έχουν πάει στην άκρη. Μετατοπίστηκα, κοιτώ πια την ουσία. Κάνω άλλου είδους όνειρα, έχω άλλα άγχη. Ναι, υπάρχουν δυσκολίες στην καθημερινότητα, αλλά μαθαίνεις ότι υπάρχουν αντοχές που δεν ήξερες ότι είχες».

Ποια αξία θα ήθελες να πάρει η κόρη σου από εσένα μεγαλώνοντας;

«Η κόρη μου θέλω να γίνει καλός άνθρωπος. Αυτό είναι το βασικότερο για μένα. Να έχει ενσυναίσθηση, να προσφέρει, να εμπιστεύεται και να αγαπά».