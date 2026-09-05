Ποια είναι η Έλα Ρούμπιν, η πρωταγωνίστρια του «Sterling Point» που θυμίζει τις iconic σταρ των 90s

Η Έλα Ρούμπιν έχει το πρόσωπο μιας κινηματογραφικής σταρ των 90s, ένα μίνιμαλ στιλ που αρχίζει να προσελκύει το ενδιαφέρον μεγάλων οίκων μόδας και μια καριέρα που χτίστηκε μέσα από περισσότερα από δέκα χρόνια μικρών ρόλων και αμέτρητων απορρίψεων.

Η 24χρονη ηθοποιός υποδύεται την Annie Jacobson, την κεντρική ηρωίδα του «Sterling Point», της νέας εφηβικής σειράς του Prime Video που έχει γίνει μία από τις μεγάλες επιτυχίες του καλοκαιριού.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr