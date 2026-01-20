Ποια είναι η τραγουδίστρια Γωγώ Ρωμαίου που «πέθαναν» στο διαδίκτυο - «Δόξα τω Θεώ, είμαι καλά»

Δεν είναι η πρώτη φορά που διαδίδονται ειδήσεις θανάτου αναγνωρίσιμων προσώπων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτή τη φορά μία συνωνυμία ήταν ο λόγος για να «πεθάνουν» την τραγουδίστρια Γωγώ Ρωμαίου, προκαλώντας κύμα ανησυχίας.

Η σύγχυση ξεκίνησε όταν η επιχειρηματίας ενός νυχτερινού κέντρου, Μπέλλα Αμπατζάκη, μέσα από ανάρτησή της, ανακοίνωσε τον θάνατο της τραγουδίστριας, χωρίς να υπολογίσει πως θα μπορούσε να ήταν συνωνυμία. «Έκανες κομμάτια την καρδιά μου», είπε συνοδεύοντας το μήνυμά της με λόγια αποχαιρετισμού.

Η ίδια η Γωγώ Ρωμαίου έσπευσε να διαψεύσει την δυσάρεστη είδηση, καθησυχάζοντας τους θαυμαστές της και εκφράζοντας παράλληλα τη λύπη της για τη γυναίκα που πραγματικά έφυγε.

«Αγαπημένοι μου Φίλοι δυστυχώς πέθανε μια κοπέλα που είχαμε απλή συνωνυμία και κάποιοι κατάλαβαν ότι είμαι εγώ είμαι καλά δόξα τω Θεώ, κρίμα για την κοπέλα που έφυγε από τη ζωή», έγραψε στην ανάρτησή της στο Facebook.