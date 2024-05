Ποια ήταν η παρουσιάστρια της Eurovision: Η Malin Akerman θύμιζε σε όλους κάτι

Την παράσταση στο διαγωνισμό της Eurovision στο Μάλμε της Σουηδίας έκλεψαν - όπως ήταν φυσικό - οι διαγωνιζόμενοι με τη σκηνική τους παρουσία και την ερμηνεία των τραγουδιών τους.

Ωστόσο, το τηλεοπτικό κοινό παρατήρησε πως η μία εκ των δύο παρουσιαστριών του διαγωνισμού, κάτι τους θύμιζε.

Ο λόγος για την Malin Akerman - που μαζί με την Petra Mede - παρουσίασαν την φετινή Eurovision στο Μάλμε της Σουηδίας.

Η καριέρα της Μαλίν Άκερμαν

Η 4χρονη Malin Akerman είναι Σουηδή-Αμερικανίδα ηθοποιός, παραγωγός και μοντέλο.

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, η Άκερμαν είχε αρκετούς μικρούς ρόλους στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο σε αμερικανικές και καναδικές παραγωγές, μεταξύ των οποίων στα The Utopian Society (2003) και Harold & Kumar Go to White Castle (2004).

Μετά από έναν μικρό ρόλο στην κωμική σειρά The Comeback (2005), έλαβε τους πρώτους ρόλους της στις ρομαντικές κωμικές ταινίες The Heartbreak Kid (2007) και 27 Dresses (2008).

Η Άκερμαν έπαιξε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία Watchmen (2009), για τον οποίο ήταν υποψήφια για Saturn Award Καλύτερης Υποστηρικτικής Ηθοποιού.

Η Άκερμαν είχε υποστηρικτικούς και πρωταγωνιστικούς ρόλους στις επιτυχημένες ρομαντικές κωμωδίες The Proposal και Couples Retreat, το 2009. Το 2010, πρωταγωνίστησε στην κωμική σειρά Childrens Hospital, η οποία ολοκληρώθηκε το 2016.

Πρωταγωνίστησε σε τέσσερις ταινίες το 2012, συμπεριλαμβανομένης της κωμωδίας Wanderlust και του μιούζικαλ Rock of Ages.

Είχε τον πρώτο πρωταγωνιστικό ρόλο στην τηλεόραση στη μικρής διάρκειας κωμική σειρά Trophy Wife (2013–2014). Πρωταγωνίστησε επίσης στις ταινίες I'll See You in My Dreams (2015) και στην εμπορική επιτυχία Rampage (2018).

Από το 2016, η Άκερμαν έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη δραματική σειρά Billions.

Πέρα από την υποκριτική και το μόντελινγκ, η Άκερμαν είχε μια σύντομη καριέρα στη μουσική ως τραγουδίστρια στο ροκ συγκρότημα The Petalstones στις αρχές της δεκαετίας του 2000 αλλά τελικά επικεντρώθηκε στην υποκριτική.