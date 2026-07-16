Ποια παγωτά έτρωγαν οι millennials στα 90’s; Τότε, που έτρεχες στο ψιλικατζίδικο και πλήρωνες με δραχμές

Πριν εμφανιστούν τα delivery apps, τα aesthetic παγωτά μηχανής και οι αμέτρητες επιλογές σε γεύσεις, το παγωτό είχε τη δική του ξεχωριστή θέση στις καλοκαιρινές συνήθειες των millennials που μεγάλωσαν στα 90's. Η στάση στο περίπτερο ή στο ψιλικατζίδικο της γειτονιάς αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς τους, ενώ την επιλογή μόνο εύκολη δεν θα τη χαρακτηρίσεις.

Στεκόσουν μπροστά στο ψυγείο, το βλέμμα σου πηγαινοερχόταν για λίγα λεπτά από το τζάμι στην αφίσα με τα διαθέσιμα παγωτά και τις αναγραφόμενες τιμές - σε δραχμές παρακαλώ - μέχρι να παρθεί η τελική απόφαση. Θυμάσαι; Και ύστερα κατέληγες σε κάποιο παγκάκι πλατείας, στα σκαλιά της πολυκατοικίας ή πάνω στη σέλα του ποδηλάτου σου, απολαμβάνοντάς το.

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