Ποια ποπ σταρ εμφανίστηκε στα μουσικά βραβεία του MTV το 2001 χορεύοντας με έναν αληθινό πύθωνα

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς πρόσφατα μοιράστηκε την εμπειρία από την αξιομνημόνευτη εμφάνισή της στη σκηνή των μουσικών βραβείων του MTV, όπου τραγούδησε και χόρεψε με παρτενέρ...έναν πύθωνα.

Σε αυτή την ιστορική παράσταση ανέτρεξε με ένα πρόσφατο βίντεο στο Instagram η τραγουδίστρια, γράφοντας: «Μια από τις αγαπημένες μου ερμηνείες ήταν με έναν πύθωνα αλμπίνο. Ακόμα θυμάμαι πόσο φοβισμένη ένιωσα όταν μου έδωσαν αυτό το φίδι και ανέβηκα στη σκηνή», γράφει.

Τις λεπτομέρειες του τρομακτικού της «stunt», όπου ανεβαίνει στη σκηνή με το γιγάντιο ερπετό, τραγουδώντας το I'm a slave 4 U,μαζί και με πολλά άλλα ενδιαφέροντα, μοιράζεται η Μπρίτνεϊ Σπίαρς στο αυτοβιογραφικό της βιβλίο «The Woman In Me».

