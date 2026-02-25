Ποιος αγόρασε το θρυλικό σπίτι της Αλίκης Βουγιουκλάκη στον Θεολόγο: Οι αλλαγές και η απόφαση των κατοίκων

Το εξοχικό της Αλίκης Βουγιουκλάκη στον Θεολόγο Φθιώτιδας αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά ακίνητα της Ελλάδας, άρρηκτα συνδεδεμένο με την χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου.

Το ησυχαστήριο της απόλυτης Ελληνίδας σταρ, εκεί όπου περνούσε στιγμές ξεγνοιασιάς και ιδιωτικότητας, έχει περάσει πλέον σε μια νέα εποχή, βρίσκοντας τον νέο ιδιοκτήτη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Espresso, το οποίο παρουσιάστηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό», το ιστορικό ακίνητο ανήκει πλέον στον Νικόλα Σοφιανό.

Ο Σοφιανός, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είναι Ελληνοκύπριος επιχειρηματίας και συνταξιούχος ορκωτός λογιστής. Η απόφαση να προχωρήσει στην αγορά του οικήματος πάρθηκε με γνώμονα την μοναδική αύρα του χώρου αλλά και την απαράμμιλη φυσική ομορφιά.

Από την πρώτη στιγμή, ο νέος ιδιοκτήτης έθεσε ως προτεραιότητα τον σεβασμό στην ιστορικότητα του χώρου. Το σπίτι χρησιμοποιείται ως ιδιωτική κατοικία και οι εργασίες ανακαίνισης περιορίστηκαν αυστηρά σε ήπιες παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού και αλλαγές στους χρωματισμούς, διατηρώντας αναλλοίωτο τον αρχιτεκτονικό του χαρακτήρα.

Πρωτοβουλίες για τη μνήμη της Αλίκης

Παράλληλα με τη νέα ζωή του σπιτιού, η τοπική κοινωνία του Θεολόγου ετοιμάζεται να τιμήσει τη μνήμη της γυναίκας που συνέδεσε το όνομά της με την περιοχή. Στο προσεχές διάστημα εξετάζεται:

Η τοποθέτηση αγάλματος της ηθοποιού σε κεντρικό σημείο.

Η ονοματοδοσία δρόμου κοντά στην κατοικία της.

Για τους κατοίκους του Θεολόγου, το οίκημα παραμένει γνωστό ως «το σπίτι της Αλίκης».