Πωλήθηκε η έπαυλη που έζησε ο Μπρους Γουίλις - Το αστρονομικό ποσό και ο κρυφός αγοραστής

Πωλήθηκε - έναντι στρονομικού ποσού - η ιστορική έπαυλη του Μπρους Γουίλις (Bruce Willis) στο Μπέβερλι Χίλς, στην οποία έμενε μαζί με την Έμα Χέμινγκ (Emma Heming).

Πρόκειται για τη δεύτερη ακριβότερη πώληση κατοικίας στην κομητεία του Λος 'Αντζελες μέχρι στιγμής για φέτος, με το ποσό να αγγίζει τα 41 εκατ. δολάρια.

Η επιβλητική ιδιοκτησία έκτασης τεσσάρων στρεμμάτων στο Benedict Canyon πωλήθηκε χωρίς να βγει επίσημα στην αγορά αυτή την εβδομάδα από τον νυν ιδιοκτήτη και διευθύνοντα σύμβουλο της Guess, Κάρλος Αλμπερίνι (Carlos Alberini) και τη σύζυγό του Άντρεα, οι οποίοι την είχαν αγοράσει από τον σταρ το 2014 έναντι 16,5 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τα αρχεία ιδιοκτησίας.

Όπως αναφέρει η «Independent», η αξία της εκτοξεύτηκε από τότε που ο Γουίλις την αγόρασε για 9 εκατομμύρια δολάρια το 2004, τέσσερα χρόνια μετά το διαζύγιό του από την πρώτη του σύζυγο, Ντέμι Μουρ (Demi Moore).

Μπρους Γουίλις: Η εντυπωσιακή έπαυλη

Η εντυπωσιακή έπαυλη χτίστηκε το 1928 και είναι μεσογειακού στιλ. Είναι 957 τετραγωνικά μέτρα και διαθέτει:

7 υπνοδωμάτια

10 μπάνια

τραπεζαρία,

κάβα κρασιών,

αίθουσα προβολών καθώς και

δύο ευρύχωρες γκαρνταρόμπες.

Στον εξωτερικό χώρο, το κτήμα περιλαμβάνει:

γήπεδο τένις,

πισίνα και μια

eσωτερική αυλή με σιντριβάνι.

Ο Γουίλις και η Χέμινγκ οι οποίοι παντρεύτηκαν το 2009 επέκτειναν το σπίτι φτάνοντας τα 11 υπνοδωμάτια όσο ζούσαν εκεί με τις δύο κόρες τους και τα τρία παιδιά που έχει ο ηθοποιός από τον πρώτο του γάμο με τη Μουρ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα η ταυτότητα του νέου αγοραστή δεν έχει αποκαλυφθεί.