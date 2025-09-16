Πωλητήριο στη μονοκατοικία του Παύλου και της Ειρήνης από το 50-50: Η υψηλή τιμή

Ήταν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σπίτια στη δημοφιλή σειρά του Mega, «50-50», εκεί που έμεναν, πριν χωρίσουν, ο «Παύλος» (Σάκης Μπουλάς) και η «Ειρήνη» (Βάνα Ραμπότα) στην Καστέλλα με εντυπωσιακή θέα και «πιάτο» το Μικρολίμανο του Πειραιά.

Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό το δημοφιλές σπίτι του αγαπημένου ζευγαριού της τηλεοπτικής σειράς (50-50) έχει βγει στο «σφυρί» και, λίγο πολύ, η τιμή του αγγίζει τα 4 εκατομμύρια ευρώ.

Πρόκειται για μονοκατοικία στην Καστέλλα με πέντε επίπεδα, ενώ κάθε επίπεδο είναι κατασκευασμένο ως ξεχωριστός όροφος, με την τιμή της να αγγίζει, όπως αναφέρθηκε, τα 4 εκατομμύρια ευρώ.