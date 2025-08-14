Πόπη Χριστοδούλου: Η τελευταία τηλεοπτική της συνέντευξη - Τι είπε για το Παρά Πέντε

Θρήνος στο ελληνικό πολιτισμό, καθώς η ηθοποιός Πόπη Χριστοδούλου που έγινε γνωστή, μεταξύ άλλων, για την παρουσία της σε αρκετές θεατρικές σειρές και τηλεοπτικές σειρές, όπως το Παρά Πέντε του Mega, έφυγε από τη ζωή.

Μάλιστα, η τελευταία συνέντευξη της αγαπημένης ηθοποιού ήταν στο «ΜΕΓΑΛΟ» κανάλι, με την Πόπη Χριστοδούλου να αποκαλύπτει άγνωστες ιστορίες για τον ρόλο της ως «Μάρθα και Ρίτσα» στο Παρά Πέντε.

Η Πόπη Χριστοδούλου, στο ρόλο της ως δίδυμη «Μάρθα - Ρίτσα», ήταν «υπηρέτρια» της Ντάλιας Χατζηαλεξάνδρου, και αγαπήθηκε από το κοινό για τον συμβουλευτικό και φροντιστικό της αποτύπωμα, και για τις ατάκες της στη σειρά.

Πόπη Χριστοδούλου: Τι είπε στην τελευταία τηλεοπτική της συνέντευξη

Η Πόπη Χριστοδούλου μίλησε στο Mega, στην εκπομπή «Πάμε Δανάη», όπου ανέφερε: «Η πρόταση ήταν ξαφνική. Ήθελαν να δείξουν πόσο πλούσια ήταν η Ντάλια, ήθελαν έναν άνθρωπο να είναι μέσα στο σπίτι για να κάνει τις δουλειές».

«Στην αρχή ήθελαν να βάλουν έναν κομπάρσο, μετά έγινε η πρόταση από την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου μήπως ήταν καλύτερο να βάλουμε μία ηθοποιό. Μού έγινε η πρόταση, είπα το ναι, αυτό έγινε» εξομολογήθηκε το 2023.

«Νομίζω πως ο ρόλος δεν ήταν από την αρχή διπλός. Εγώ ήξερα ότι έχω τον ρόλο της Ρίτσας και ξαφνικά πάνω σε ένα γύρισμα, κάνουμε τα λόγια με τη Σμαράγδα και ανακαλύπτουμε ότι με λέει Μάρθα. Της λέω, είναι τυπογραφικά, ε; Όχι, λέει, ναι, μάλλον, γιατί; Μα, εσύ με είπες Ρίτσα της απάντησα, ε τυπογραφικό είναι απάντησε» συνέχισε η Πόπη Χριστοδούλου.

«Και κολλήσαμε έτσι εμείς. Όταν πάμε πάνω να κάνουμε μπροστά στον σκηνοθέτη, και με λέει Ρίτσα, της απάντησε ότι εδώ γράφει Μάρθα, και λέει ότι είναι η δίδυμη αδερφή της και παθαίνει εγκεφαλικό» διευκρίνισε για τον ρόλο της.