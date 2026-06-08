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Πώς «αναρρώνει» ο Τσιτσιπάς μετά τον αποκλεισμό από το Garros: Incognito στη Σέριφο με την Κρίστεν Τομς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν άφησε τον αποκλεισμό του από το Roland Garros να τον πάρει «από κάτω», και εντός λίγων ημερών επισκέφθηκε τη Σέριφο.

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Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στη Σέριφο με την Κρίστεν Τομς | Instagram - stefanostsitsipas98
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Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν άφησε τον αποκλεισμό του από το Roland Garros να τον πάρει «από κάτω», και εντός λίγων ημερών επισκέφθηκε τη Σέριφο, απολαμβάνοντας κυκλαδίτικες διακοπές με τη σύντροφό του.

«Off-grid with my chouchou», έγραψε ο Έλληνας τενίστας στην ανάρτησή του, και συνόδευσε με φωτογραφίες από το νησί των Κυκλάδων με το τραγούδι «Μερακλήδες» που τραγουδάει η Σωτηρία Μπέλλου.

Ο Τσιτσιπάς δείχνει να αξιοποιεί στο έπακρο τον χρόνο του με την αγαπημένη του, Κρίστεν Τομς, καθώς το ζευγάρι δείχνει να περνά στιγμές χαλάρωσης στον ειδυλλιακό προορισμό, κάτι που αποτυπώνεται από τις φωτογραφίες που έχει ανεβάσει στην ανάρτηση που έκανε στο Instagram.

 

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