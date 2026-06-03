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Πώς οι τσιγκούνηδες «σώζουν» τα χρήματά τους: 10 συνήθειες που έχουν κάνει τρόπο ζωής

Αν θέλεις να εξοικονομήσεις χρήματα και να έχεις γεμάτους λογαριασμούς, βάδισε και εσύ στον «ένδοξο» δρόμο που έχουν χαράξει οι τσιγκούνηδες.

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Καφές φρέντο εσπρέσο
Καφές φρέντο εσπρέσο | Shutterstock
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Οι «τσιγκούνηδες» -ή, αν προτιμάς, οι άνθρωποι που διαχειρίζονται με προσοχή τα οικονομικά- δεν στερούνται απαραίτητα τις χαρές της ζωής. Έχουν όμως μάθει να ξεχωρίζουν τις πραγματικές ανάγκες από τις παρορμητικές αγορές και να ξοδεύουν πιο συνειδητά.

Όσο κι αν θα θέλαμε να πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι που βάζουν χρήματα στην άκρη έχουν απλώς μεγαλύτερο μισθό, η πραγματικότητα είναι συνήθως διαφορετική. Τις περισσότερες φορές, η διαφορά βρίσκεται στις καθημερινές συνήθειες και στις μικρές αποφάσεις που παίρνουν σχεδόν μηχανικά. 

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