«Πόσα παιδάκια θα σώσουμε»: Πώς έμαθε η Ναταλία Λιονάκη για τα 10.000 ευρώ από τις επαναλήψεις των σειρών

Η ιστορία της Ναταλίας Λιονάκη συνεχίζει να συγκινεί. Η άλλοτε λαμπερή πρωταγωνίστρια αγαπημένων τηλεοπτικών σειρών, που πλέον έχει αφιερώσει τη ζωή της στον Θεό ως μοναχή, βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο μετά την αποκάλυψη πως δικαιούται ένα σημαντικό χρηματικό ποσό από τις επαναλήψεις των σίριαλ που συμμετείχε στο παρελθόν.

Η πρώτη αντίδραση:«Πόσα παιδάκια θα σώσουμε»

Η μοναχή ενημερώθηκε τελικά για τα χρήματα που την περιμένουν και η αντίδρασή της ήταν απολύτως ενδεικτική του δρόμου που έχει επιλέξει. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής Weekend Live (ΣΚΑΪ), όταν πληροφορήθηκε την είδηση, η πρώην ηθοποιός δάκρυσε από συγκίνηση και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πόσα παιδάκια θα καταφέρουμε να σώσουμε με αυτά τα λεφτά».

Όπως εξομολογήθηκε στενή της φίλη στην ίδια εκπομπή: «Να ‘ναι ευλογημένο αυτό το ταλαιπωρημένο πλάσμα, σαν να γεννήθηκε για να δίνει. Ζούσε την οικογένειά της και έλαβε μάχαιρα και αχαριστία. Τώρα ζει χιλιάδες ανθρώπους και παιδιά και εισπράττει αγάπη».

Τα 10.000 ευρώ και η αποκάλυψη Μπιμπίλα

Την αρχική είδηση για την ύπαρξη των χρημάτων είχε φέρει στο φως ο Σπύρος Μπιμπίλας. Όπως εξήγησε ο ηθοποιός, υπάρχει ένα ποσό που αγγίζει τα 10.000 ευρώ στο σωματείο από τα πνευματικά δικαιώματα επιτυχιών όπως οι «Φιλοδοξίες», το «Βέρα στο δεξί» και τα «40 Κύματα».

Ο Μπιμπίλας είχε κάνει αγώνα (ακόμα και μέσω του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας) για να βρεθεί τρόπος να ενημερωθεί η ίδια, καθώς ο νόμος ορίζει ρητά πως τα χρήματα μπορεί να τα εισπράξει αποκλειστικά και μόνο εκείνη, και κανένα άλλο μέλος της οικογένειάς της.