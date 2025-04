Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Η κίνηση της Μέγκαν Μαρκλ που τον εξόργισε - Θα της αφαιρέσει τον τίτλο όταν γίνει βασιλιάς

Εξοργισμένος με την Μέγκαν Μαρκ φέρεται να είναι ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, ο οποίος σχεδιάζει να αφαιρέσει από εκείνη και τον αδερφό του, πρίγκιπα Χάρι τους τίτλους «Αυτού/Αυτής Βασιλικής Υψηλότητας» (HRH) μόλις κληρονομήσει τον βρετανικό θρόνο από τον βασιλιά Κάρολο Γ'.

«Ο Κάρολος ίσως το ανέχεται, αλλά ο Γουίλιαμ δεν θα το ανεχτεί ποτέ», δήλωσε βασιλική πηγή στην Daily Beast. «Τους απεχθάνεται βαθιά. Πιστεύει πως πρόδωσαν τα πάντα για τα οποία στέκεται η βασιλική οικογένεια και εξοργίζεται με το γεγονός ότι χρησιμοποιούν τον τίτλο για εμπορικούς σκοπούς».

Η σπίθα για τη νέα αυτή ρήξη άναψε όταν η Μέγκαν Μαρκλ υπέγραψε καλάθι με προϊόντα του brand της, As Ever, ως «HRH The Duchess of Sussex» και το έστειλε στην παρουσιάστρια Jamie Kern Lima, ύστερα από κοινή τους συνέντευξη. Η αναφορά στον τίτλο εμφανίστηκε και στην εκπομπή, προκαλώντας νέο κύμα αντιδράσεων στα παλάτια.

Η πηγή υποστήριξε ότι η Μαρκλ παραβιάζει μια συμφωνία με την αείμνηστη βασίλισσα Ελισάβετ Β', όταν χρησιμοποιεί τον τίτλο HRH - που σημαίνει «Her Royal Highness» - για την προώθηση της προσωπικής της μάρκας As Ever.

Μετά από μια συνέντευξη σε podcast τη Δευτέρα, η Μέγκαν Μαρκλ υπέγραψε ένα καλάθι δώρων - που περιείχε «σπιτική μαρμελάδα φράουλας» - για την οικοδέσποινα Τζέιμι Κερν Λίμα με τον τίτλο HRH.

Ένα σημείωμα που συνόδευε το καλάθι δώρων έγραφε: «Με τις ευχές της Α.Ε. της Δούκισσας του Σάσεξ». Τόσο το σημείωμα όσο και το καλάθι εθεάθησαν αργότερα στο podcast της Kern Lima.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της Page Six, στενοί φίλοι του Ουίλιαμ ισχυρίζονται ότι η Μέγκαν Μέγκαν εκμεταλλεύεται την αδυναμία του βασιλιά Καρόλου. «Ο Κάρολος έχει χάσει κάθε έλεγχο. Είναι φανερό ότι ο Χάρι και η Μέγκαν έχουν σκοπό να κάνουν τα τελευταία του χρόνια δύσκολα», είπε βασιλική πηγή. «Η χρήση του HRH από τη Μέγκαν δείχνει πόσο αποδυναμωμένος είναι. Ξέρει πως ο Κάρολος δεν θα κάνει τίποτα. Ο Ουίλιαμ όμως, όταν γίνει βασιλιάς, δεν θα το επιτρέψει. Οι τίτλοι θα αφαιρεθούν – θα βρεθεί τρόπος».

Τι απαντά η πλευρά της Μέγκαν Μαρκλ

Εκπρόσωπος της Μέγκαν Μέγκαν απάντησε λέγοντας ότι η χρήση του τίτλου έγινε στο πλαίσιο ενός προσωπικού δώρου και όχι για εμπορική προώθηση. «Ο Χάρι και η Μέγκαν διατηρούν τους τίτλους HRH, αλλά βάσει συμφωνίας δεν τους χρησιμοποιούν εμπορικά.

Η επίσημη ανακοίνωση ωστόσο, από την εποχή του Megxit έλεγε: «Οι Σάσσεξ δεν θα χρησιμοποιούν τους τίτλους HRH καθώς δεν είναι πλέον εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας».