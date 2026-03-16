Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ στρέφονται κατά συγγραφέα: «Τρελές θεωρίες συνωμοσίας»

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ κατηγορούν τον συγγραφέα μιας νέας βασιλικής βιογραφίας για «τρελές θεωρίες συνωμοσίας και μελοδραματισμούς».

Σε αποσπάσματα από το βιβλίο του «Betrayal: Power, Deceit And The Fight For The Future Of The Royal Family»- που δημοσιεύθηκαν από την εφημερίδα The Times, ο συγγραφέας Τομ Μπάουερ υποστηρίζει ότι η Καμίλα είχε πει σε φίλη της πως η Μέγκαν είχε «κάνει πλύση εγκεφάλου» στον πρίγκιπα Χάρι.

