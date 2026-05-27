Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Επιστολή από το μήνα του μέλιτος με τον Κάρολο βγαίνει σε δημοπρασία - Τι αποκαλύπτει

Μια αδημοσίευτη επιστολή της αείμνηστης πριγκίπισσας της Ουαλίας που γράφτηκε λίγο μετά τον γάμο της με τον Βασιλιά Κάρολο βγαίνει σε δημοπρασία.

Συγκεκριμένα, η νεαρή τότε Νταϊάνα έστελνε την επιστολήξ στην καλή της φίλη Κάθριν Χάνμπερι, πρώην συμμαθήτριά της στο σχολείο θηλέων West Heath στο Κεντ αναφέροντας ότι απολάμβανε «ατελείωτη λιακάδα» και «ήρεμες θάλασσες» κατά τη διάρκεια κρουαζιέρας με το βασιλικό γιοτ Britannia.

Στο σημείωμα το οποίο είναι γραμμένο σε χαρτί με το βασιλικό έμβλημα η πριγκίπισσα Νταϊάνα έγραφε από το Κάστρο του Μπαλμόραλ λίγο μετά τον γάμο της το 1981 και είχε εξομολογηθεί στη φίλη της ότι μισεί το Λονδίνο, σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph.

«Περάσαμε έναν υπέροχο μήνα του μέλιτος με ατελείωτη λιακάδα και, ευτυχώς, ήρεμες θάλασσες… τώρα βρισκόμαστε στη Σκωτία μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, κάτι που είναι μεγάλη χαρά για εμάς -λατρεύω να βρίσκομαι έξω όλη μέρα και μισώ το Λονδίνο! Είναι υπέροχο να είσαι παντρεμένη -νομίζω πως, ύστερα από δύο μήνες, μπορώ με ασφάλεια να το πω αυτό!».

Η επιστολή δείχνει ότι προσπαθούσε να προσαρμοστεί στη νέα της ζωή και στον ρόλο της μέσα στη βασιλική οικογένεια. Σε άλλο σημείο έγραφε: «Είναι σαν να παίζεις με μεγάλους ανθρώπους!»

Το ζευγάρι είχε επιβιβαστεί στο βασιλικό γιοτ Britannia μετά τον γάμο τους, στις 29 Ιουλίου 1981, για μια 12ήμερη κρουαζιέρα στη Μεσόγειο, πριν μεταβεί στο Μπαλμόραλ για παραμονή αρκετών μηνών.

Τι περιλαμβάνει η συλλογή που δημοπρατείται

Η επιστολή έχει ημερομηνία την 27η Σεπτεμβρίου και περιλαμβάνεται σε μια συλλογή αντικειμένων που θα δημοπρατηθούν από τη σχολική φίλη της πριγκίπισσας Νταϊάνα.

Η συλλογή περιλαμβάνει επίσης φωτογραφίες της μελλοντικής πριγκίπισσας από τα σχολικά της χρόνια. Σε μία από αυτές φαίνεται να κάθεται μαζί με φίλες της, ανάμεσά τους η ηθοποιός Τίλντα Σουίντον και η σκηνοθέτιδα Τζοάνα Χογκ.

Η εκτιμώμενη αξία της συλλογής είναι κάπου ανάμεσα στις 4.000-6.0000 λίρες.

Ο Άλμπερτ Ράντφορντ, ειδικός βιβλίων και χειρογράφων του οίκου της δημοπρασίας δήλωσε:

«Αυτό το προσωπικό αρχείο προσφέρει μια σπάνια ματιά στη Νταϊάνα, Πριγκίπισσα της Ουαλίας, πριν το καθήκον και η δημοσιότητα καθορίσουν οριστικά τη ζωή της.

Μέσα από τις αναμνήσεις της πελάτισσάς μας από το σχολείο West Heath, η Νταϊάνα εμφανίζεται ως ένας βαθιά απλός άνθρωπος και άνθρωπος της οικογένειας. Ως κάποια που πραγματικά ήθελε απλώς να αποκτήσει οικογένεια και να βρίσκει χαρά στα καθημερινά πράγματα.

Θυμάται τη Νταϊάνα να προσφέρεται εθελοντικά να καθαρίσει το σπίτι της διευθύντριας, και τέτοιες αναμνήσεις - μαζί με αυτή τη συλλογή- αποκαλύπτουν τη νεαρή Νταϊάνα με τρόπο εντελώς διαφορετικό από τη δημόσια εικόνα που δημιούργησαν άλλοι για εκείνη.

Εδώ εμφανίζεται ως μια νέα γυναίκα ανάμεσα στον έρωτα και την Ιστορία -αισιόδοξη, αυθόρμητη και όχι ακόμη πλήρως απορροφημένη από τον θεσμό που τελικά θα καθόριζε τη ζωή της. Σε αυτά τα μικρά, εύθραυστα ίχνη παραμένει η αθωότητα- μαζί με μια ήσυχη αλλά πεισματική πίστη σε κάτι τόσο απλό και τόσο δυσεύρετο όσο η αγάπη.»

Στις φωτογραφίες περιλαμβάνονται μία έξω από την αίθουσα καλλιτεχνικών, μία σε κτίριο γνωστό ως «cowsheds» και μία ακόμη όπου στέκεται κοντά στα γήπεδα του σχολείου.