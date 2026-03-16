Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Η ανοιξιάτικη φωτογραφία που είδαμε για πρώτη φορά

Μια φωτογραφία της πριγκίπισσας Νταϊάνα μοιράστηκε ο πρίγκιπας Γουίλιαμ με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας στη Βρετανία.

Το στιγμιότυπο είναι από το 1984 και δείχνει τον δύο ετών τότε Γουίλιαμ με τη μητέρα του σε ένα λιβάδι γεμάτο αγριολούλουδα στην κατοικία τους, το Highgrove στο Γκλόστερσαϊρ.

«Θυμάμαι τη μητέρα μου, σήμερα και κάθε μέρα. Σκέφτομαι όλους όσοι σήμερα θυμούνται κάποιον που αγαπούν. Χρόνια πολλά για τη Γιορτή της Μητέρας», ανέφερε στην ανάρτησή του ο πρίγκιπας Γουίλιαμ.

Η πριγκίπισσα Νταΐανα έφυγε από τη ζωή το 1997 από τροχαίο δυστύχημα και φέτος θα γινόταν 65 ετών. Οι γιοι της Γουίλιαμ και Χάρι ήταν τότε 15 και 12 ετών αντίστοιχα.