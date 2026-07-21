Προβλήματα υγείας για τον Χάρι Στάιλς: Ακύρωσε την βραδινή του συναυλία λίγες ώρες πριν

Η συναυλία του Χάρι Στάιλς (Harry Styles) που είχε προγραμματιστεί για σήμερα Τρίτη (21/7), στη Βραζιλία ακυρώθηκε λόγω μιας απροσδιόριστης «ασθένειας στην περιοδεία», αν και η συναυλία της Παρασκευής θα πραγματοποιηθεί όπως είχε προγραμματιστεί, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Ένας εκπρόσωπος του τραγουδιστή δεν έκανε κανένα περαιτέρω σχόλιο πέρα ​​από την παρακάτω δήλωση, η οποία αναφέρει αναλυτικά:

«Με μεγάλη μας λύπη ανακοινώνουμε ότι η συναυλία του Harry Styles την Τρίτη 21 Ιουλίου 2026 στο MorumBIS ακυρώθηκε λόγω ασθένειας στην περιοδεία. Η παραγγελία σας θα σας επιστραφεί κατά την αγορά», αναφέρει η ανακοίνωση που επικαλείται το variety.com.

«Η Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 θα πραγματοποιηθεί όπως είχε προγραμματιστεί. Εάν θέλετε να παρακολουθήσετε την συναυλία της Παρασκευής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον αριθμό εισιτηρίου σας για την 21η Ιουλίου για να αγοράσετε εισιτήρια με αποκλειστική έκπτωση από σήμερα, Τρίτη 21 Ιουλίου 2026 στις 12 μ.μ. έως Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 12 μ.μ.Έχουμε συνεργαστεί με τον χώρο για να ανοίξουμε όσο το δυνατόν περισσότερα εισιτήρια για την παράσταση της Παρασκευής, αλλά λάβετε υπόψη ότι το απόθεμα είναι εξαιρετικά περιορισμένο».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η περιοδεία «Together, Together» του Styles για την υποστήριξη του νέου του άλμπουμ «Kiss All the Time. Disco, Occupationally» ξεκίνησε στο Άμστερνταμ στις 16 Μαΐου και έχει λάβει διθυραμβικές κριτικές καθώς έχει πραγματοποιήσει πολλές βραδιές σε αυτήν την πόλη και στο Λονδίνο.

Μετά τη Βραζιλία, η περιοδεία έχει προγραμματιστεί να μεταφερθεί στην Πόλη του Μεξικού για έξι συναυλίες που ξεκινούν στις 31 Ιουλίου. Στη συνέχεια, θα μεταβεί στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης για μια ρεκόρ 30 βραδιών στο χώρο ξεκινώντας στις 26 Αυγούστου, πριν ολοκληρώσει αυτό το αρχικό σκέλος στην Αυστραλία στο τέλος του έτους.