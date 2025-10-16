Πρώην της Μπρίτνεϊ Σπίαρς την «καίει» για τη σχέση τους: «Φιλιόταν με χορεύτρια στην περιοδεία»

Ξέρουμε ότι η Μπρίτνεϊ Σπίαρς είναι ελεύθερο «πουλί», κάτι που ο πρώην της, Κέβιν Φέντερλαϊν, έμαθε με τον πιο επίπονο τρόπο περίπου 20 χρόνια πριν, λίγο πριν ναυαγήσει η σχέση τους.

Όπως αναφέρει η Star, στο βιβλίο «You Thought You Knew», που κυκλοφόρησε την Τρίτη, ο 47χρονος Φέντερλαϊν, ο οποίος γνώρισε και παντρεύτηκε την ποπ σταρ το 2004, γράφει ότι έπιασε τη Σπίαρς να έχει μία...«καυτή» ανταλλαγή με μια από τις χορεύτριές της κατά τη διάρκεια μιας ευρωπαϊκής περιοδείας.

«Καθώς περνούσα από ένα από τα δωμάτια, κοίταξα μέσα και πάγωσα. Να σου η Τερέζα να κάθεται στην άκρη του κρεβατιού και να τη φιλάει», αναφέρει ένα απόσπασμα που δημοσιεύτηκε από την USA Today.

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Η πρώτη «ψυχρολουσία»

Ο πρώην χορευτής λέει ότι η ατυχής συνάντηση του έδωσε ένα αστραπιαίο μάθημα.

«Δεν ήταν αυτό που είχα υπογράψει. Έτσι έφυγα αμέσως», γράφει. «Σε εκείνο το σημείο, δεν με ένοιαζε τίποτα άλλο, απλώς ήθελα να φύγω».

Ο Φέντερλαϊν ισχυρίζεται ότι προσπάθησε να πάρει «την πρώτη πτήση επιστροφής στις ΗΠΑ» όταν η Σπίαρς επέστρεψε στο δωμάτιό τους για να τον βρει να ετοιμάζει τις βαλίτσες του και «άρχισε να ζητάει συγγνώμη, να εξηγεί, να υπόσχεται ότι δεν θα ξανασυμβεί ποτέ».

«Μου είπε ότι δεν είχε συνειδητοποιήσει πόσο σοβαρά μας έπαιρνα, ότι ήταν συγκλονισμένη και ότι ήταν λάθος», γράφει. «Αυτή η στιγμή ήταν ένα σημείο καμπής και για τους δυο μας.

Ήταν ο πρώτος μας καβγάς... Νομίζω ότι ήταν η στιγμή που συνειδητοποίησε ότι δεν ήμουν εκεί για τη φήμη ή τα προνόμια. Ήμουν εκεί μόνο για εκείνη... Το γεγονός ότι ήμουν έτοιμος να φύγω... απέδειξε ότι ήταν αληθινό».

Οι πρώην σύζυγοι, οι οποίοι χώρισαν το 2007, έχουν δύο γιους, τον 20χρονο Σον Πρέστον και τον 19χρονο Τζέιντεν Τζέιμς, για τους οποίους η διατροφή της Σπίαρς έληξε στα τέλη του 2024.