Προπονήσεις χωρίς εξοπλισμό που μπορείς να κάνεις στο σπίτι

Η καθιστική ζωή έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, την ευεξία και την ψυχολογία όλων. Το γεγονός ότι δεν μπορείτε ή δεν έχετε χρόνο να πάτε στο γυμναστήριο, δεν παίζει κανέναν ρόλο όταν μιλάμε για γυμναστική. Η προπόνηση μπορεί να γίνει εύκολη και διασκεδαστική, σε χώρους εκτός γυμναστηρίου, πόσο μάλλον στον χώρο του σπιτιού.

Παραμένοντας δραστήριοι, μπορούμε να ενισχύσουμε το ανοσοποιητικό σύστημα, την ψυχολογία και την υγεία μας. Θεαματικά αποτελέσματα μπορείτε να δείτε από προπονήσεις στο σπίτι, υιοθετώντας το πρόγραμμα που σας ταιριάζει και εκτελώντας το τις κατάλληλες ώρες για εσάς.

Τα παρακάτω είδη προπόνησης για ολόκληρο το σώμα, δεν απαιτούν εξοπλισμό και μπορούν να γίνουν από αρχάριους ως και τους πιο γυμνασμένους:

1. Ασκήσεις για προθέρμανση

Αφιερώστε χρόνο στο ζέσταμα του σώματος. Η αύξηση της θερμοκρασίας των μυών, αποφέρει μεγαλύτερη ευλυγισία, επάρκεια και ασφάλεια κατά τη διάρκεια της άσκησης.

2. Ασκήσεις για αερόβια γυμναστική

Οι ασκήσεις που ο καθένας μπορεί να εκτελέσει στο σπίτι του χωρίς εξοπλισμό, είναι οι ασκήσεις που γίνονται με το βάρος του σώματος και κινητοποιούν μεγάλες μυϊκές ομάδες με διαφορετικούς τρόπους. Προβολές, βαθιά καθίσματα, βυθίσεις σε καρέκλα ή στον καναπέ.

3. Καύσεις λίπους

Εάν θέλετε να κάψετε λίπος και να χάσετε βάρος στο σπίτι στο συντομότερο δυνατό χρόνο, μπορείτε να κάνετε μια εκπληκτική, υψηλής έντασης, προπόνηση για όλο το σώμα σε λιγότερο από 30 λεπτά. Από τις πιο αποτελεσματικές ασκήσεις, οι εκτάσεις και ανατάσεις με αναπήδηση και οι προβολές των ποδιών στο πλάι και μπροστά με ταυτόχρονη κίνηση χεριών.

4. Ασκήσεις ενδυνάμωσης

Τονώστε το σώμα σας, αφιερώνοντας λίγη ώρα στο σπίτι σε συγκεκριμένο ασκησιολόγιο. Αναζητήστε στο διαδίκτυο από ειδικούς, διαφορετικές ασκήσεις για τόνωση γλουτών, ποδιών, ενδυνάμωση κορμού, πλάτης και χεριών.