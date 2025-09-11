Πρώτη μέρα στο σχολείο για τον γιο του Μιχάλη Οικονόμου και του Γιώργου Μακρή

Με χαμόγελα και συγκίνηση ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά για τον γιο του Μιχάλη Οικονόμου και του Γιώργου Μακρή, καθώς το μικρό αγόρι πέρασε για πρώτη φορά την πόρτα του δημοτικού σχολείου.

Ο Μιχάλης Οικονόμου, μέσα από ανάρτησή του στα social media, μοιράστηκε τα συναισθήματά του για αυτή τη σημαντική στιγμή, ενώ παράλληλα απηύθυνε ένα κάλεσμα προς όλους τους γονείς να διδάξουν στα παιδιά τους αξίες όπως η αποδοχή, η ευγένεια και η συμπερίληψη.

Στην ανάρτηση του έγραψε:

«Αυτό το αστέρι φέτος πάει πρώτη δημοτικού και η καρδιά μας πετάει μαζί του! Μαζί με όλα τα παιδιά!

Τα σχολεία ξεκίνησαν. Ας καθίσουμε όλοι οι γονείς με το παιδί μας για 5 λεπτά και ας του εξηγήσουμε ότι δεν υπάρχει ποτέ λόγος να κοροϊδέψουμε κάποιον για το ύψος του, το βάρος του, το χρώμα του δέρματός του, την οικογενειακή του ζωή ή αν είναι φτωχός ή πλούσιος.

Εξηγήστε του ότι δεν είναι κακό να φοράει κάποιος τα ίδια παπούτσια κάθε μέρα. Εξηγήστε ότι ένα χρησιμοποιημένο σακίδιο πλάτης έχει μέσα τα ίδια όνειρα με ένα καινούργιο.

Μάθε τους να μην αποκλείουν κανέναν επειδή «είναι διαφορετικός». Εξηγήστε τους ότι το πείραγμα πονάει και ότι το σχολείο είναι για να ΜΑΘΑΙΝΕΙΣ, ΟΧΙ για να ανταγωνίζεσαι ή να διαδίδεις αρνητικότητα.

Υπενθυμίστε τους ότι κάποια παιδιά δεν πηγαίνουν σπίτι σε αγαπημένες οικογένειες, οπότε είναι σημαντικό να είναι ευγενικοί... Όλα ξεκινούν από το σπίτι!

Ας δώσουμε όλοι στα παιδιά μας τα εφόδια για ένα δικό τους καλύτερο κόσμο! Έυχομαι σε όλους σας υπομονή, δύναμη, υγεία και καλή διάθεση! Καλή σχολική χρονιά για όλα τα παιδιά!»