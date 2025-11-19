Μενού

Rack: Ζήτησε από τους θαυμαστές του σε συναυλία να πουν «Ιησούς Χριστός νικά» – Δείτε το βίντεο

Ο Rack ζήτησε σε συναυλία του από τους θαυμαστές του να πουν «Ιησούς Χριστός νικά». Δείτε το βίντεο.

Σε πρόσφατη συναυλία του ο Rack ζήτησε από τους θαυμαστές του να φωνάξουν «Ιησούς Χριστός νικά» με το σχετικό βίντεο να ανεβαίνει στο Instagram από τον λογαριασμό Askunkfunk.

Σε αυτό βλέπουμε τον Rack να ζητάει πρώτα από τους άντρες να πουν «Ιησούς Χριστός νικά» και στη συνέχεια να ζητάει το ίδιο και από τις γυναίκες.

«Θέλω να πουν οι άντρες χαμηλά "Ιησούς Χριστός νικά"» είπε αρχικά ο Rack με τον ίδιο να λέει επίσης: «Πάλι, δεν ήταν καθαρό. Παιδιά, μην κάνετε φασαρία, είναι σημαντικό».

Μετά απευθύνθηκε στις γυναίκες, λέγοντας «Πάλι, μόνο οι γυναίκες», ενώ στη συνέχεια θέλησε να τους ευχαριστήσει όλους. 


 

