Ραγίζει καρδιές το «αντίο» του Φοίβου στον Δημήτρη Κόκοτα: «Δεν ξέρω αν υπάρχουν αρκετές λέξεις»

Η είδηση της πρόωρης απώλειας του Δημήτρη Κόκοτα σε ηλικία 57 ετών έχει σκορπίσει απέραντη θλίψη, αφήνοντας ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην ελληνική δισκογραφία. Ανάμεσα στους ανθρώπους που βιώνουν βαθύτατα τον χαμό του αγαπημένου ερμηνευτή, βρίσκεται ο σπουδαίος συνθέτης Φοίβος.

Οι δυο τους δεν μοιράστηκαν απλώς μερικές από τις μεγαλύτερες ραδιοφωνικές επιτυχίες της δεκαετίας του '90, αλλά σφυρηλάτησαν έναν ισχυρό, αδερφικό δεσμό που άντεξε στον χρόνο.

Το μεσημέρι της Πέμπτης, ο επιτυχημένος δημιουργός επέλεξε να αποχαιρετήσει δημόσια τον στενό του φίλο, ραγίζοντας καρδιές με μια μακροσκελή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Αναρτώντας δύο ρετρό φωτογραφίες από τα παλιά, ο Φοίβος έκανε μια αναδρομή στα πρώτα βήματα της κοινής τους πορείας.

Πιο συγκεκριμένα έγραψε:

«Δεν ξέρω αν υπάρχουν αρκετές λέξεις για να αποχαιρετήσεις έναν άνθρωπο, που σημάδεψε με τόσο ξεχωριστό τρόπο την ζωή σου.



Με τον Δημήτρη γνωριστήκαμε γύρω εκεί στο 1992. Ήμασταν και οι δύο στην αρχή της διαδρομής μας και, χωρίς να το ξέρουμε τότε, ξεκινούσαμε μαζί ένα από τα πιο όμορφα κεφάλαια της ζωής μας. Ατελείωτες ώρες στην Κηφισιά όπου μέναμε, με βόλτες, συζητήσεις, γέλια, στούντιο, μουσική... αμέτρητες φορές στο Καράβι στον Σχοινιά, του φίλου μας του Μπάμπη. Δυο παιδιά που ονειρεύονταν, πάλευαν και πίστευαν πως όλα ήταν μπροστά τους.



Ο Δημήτρης δεν ήταν μόνο ένας σπουδαίος τραγουδιστής. Ήταν ένας άνθρωπος καθαρός, γενναιόδωρος, αυθεντικός, με σπάνια καλοσύνη και μια αρχοντιά, που δεν είχε ανάγκη να αποδειχθεί. Και πάνω απ’ όλα, ήταν φίλος. Από εκείνους τους φίλους που η ζωή μπορεί να σε απομακρύνει για λίγο, αλλά δεν καταφέρνει ποτέ να σβήσει.

Μαζί κάναμε τραγούδια που αγαπήθηκαν και έμειναν στον χρόνο. Όμως σήμερα, μπροστά στην απώλειά του, όλα αυτά μοιάζουν μικρά μπροστά σε όσα μοιραστήκαμε ως άνθρωποι.



Δημήτρη, σε αποχαιρετώ με ευγνωμοσύνη και βαθιά συγκίνηση. Θα κρατήσω για πάντα μέσα μου τον άνθρωπο που γνώρισα τότε, εκείνον τον νέο που είχε όνειρα, καθαρή καρδιά και μια υπέροχη ψυχή.

Κάποιοι άνθρωποι φεύγουν από τη ζωή, αλλά δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά από τη δική μας.



Καλό σου ταξίδι, φίλε μου. Σ’ ευχαριστώ για όλα.

Φοίβος»