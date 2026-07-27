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Ραγίζει καρδιές η μητέρα του Παντελή Παντελίδη: «Πάντα θα σε περιμένω»

Η νέα συγκινητική ανάρτηση της Αθηνάς Παντελίδου για τον Παντελή Παντελίδη: «Αστέρι μου, ψυχή μου, πάντα θα σε περιμένω».

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Παντελής Παντελίδης
Παντελής Παντελίδης | Npd photo
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Με ένα βαθιά συγκινητικό μήνυμα που ξεχειλίζει από αγάπη και αστείρευτη νοσταλγία, η Αθηνά Παντελίδου άγγιξε για ακόμη μία φορά τις καρδιές των ακολούθων της. Το μεσημέρι της Δευτέρας 27 Ιουλίου, η μητέρα του αξέχαστου τραγουδιστή μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία του γιου της, συνοδεύοντάς την με λίγες, αλλά σπαρακτικές λέξεις: «Αστέρι μου, ψυχή μου, πάντα θα σε περιμένω».

Από την ημέρα που ο αγαπημένος καλλιτέχνης «έφυγε» από τη ζωή, η μητέρα του κρατά άσβεστη τη μνήμη του μέσα από δημόσιες δημοσιεύσεις. Κάθε φωτογραφία και κάθε της λέξη αποτυπώνουν το ανεξίτηλο κενό της απώλειας, ενώ εκατοντάδες θαυμαστές του Παντελή Παντελίδη σπεύδουν καθημερινά να της συμπαρασταθούν, αφήνοντας μηνύματα αγάπης και τιμώντας τη μνήμη του.

 

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