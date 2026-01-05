Ράμμος για τη γέννηση της κόρης του: «Είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου»

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει ο λαϊκός τραγουδιστής, Αναστάσιος Ράμμος, καθώς βρέθηκε στην κάμερα του STAR, μιλώντας για την γέννηση της κόρης του και τα συναισθήματα του ως νέος μπαμπάς.
«Ο ερχομός του παιδιού μου είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου», είπε αρχικά ενώ φανερά χαρούμενος πρόσθεσε: «Περνάω πολύ ωραία μαζί της, μας έδεσε πιο πολύ με την γυναίκα μου, την βλέπω και απλά την χαζεύω».
Ο τραγουδιστής αποκάλυψε πως δεν βρέθηκε στην αίθουσα τοκετού στο πλαί της συζύγου του, καθώς το μωρό γεννήθηκε με καισαρική και δεν επιτρεπόταν.
«Την πρώτη στιγμή που αντίκρισα την κόρη μου δεν είχα συνειδητοποιήσει τι είχε γίνει», πρόσθεσε και συνέχισε πως «το παιδί μοιάζει στην γυναίκα μου, την Έφη, είναι το ομορφότερο δώρο.
Ο τραγουδιστής μάλιστα επιβεβαίωσε πως νονά της κόρης του θα γίνει η παρουσίαστρια Κατερίνα Ζαρίφη.
