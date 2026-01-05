Μενού

Ράμμος για τη γέννηση της κόρης του: «Είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου»

Ο Αναστάσιος Ράμμος μιλάει για τη γέννηση της κόρης του, λέγοντας πως είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχει κάνει στη ζωή του.

Reader symbol
Newsroom
Αναστάσιος Ράμμος
Ο Αναστάσιος Ράμμος | NDP / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ
  • Α-
  • Α+

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει ο λαϊκός τραγουδιστής, Αναστάσιος Ράμμος, καθώς βρέθηκε στην κάμερα του STAR, μιλώντας για την γέννηση της κόρης του και τα συναισθήματα του ως νέος μπαμπάς.

«Ο ερχομός του παιδιού μου είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου», είπε αρχικά ενώ φανερά χαρούμενος πρόσθεσε: «Περνάω πολύ ωραία μαζί της, μας έδεσε πιο πολύ με την γυναίκα μου, την βλέπω και απλά την χαζεύω».

Ο τραγουδιστής αποκάλυψε πως δεν βρέθηκε στην αίθουσα τοκετού στο πλαί της συζύγου του, καθώς το μωρό γεννήθηκε με καισαρική και δεν επιτρεπόταν.

«Την πρώτη στιγμή που αντίκρισα την κόρη μου δεν είχα συνειδητοποιήσει τι είχε γίνει», πρόσθεσε και συνέχισε πως «το παιδί μοιάζει στην γυναίκα μου, την Έφη, είναι το ομορφότερο δώρο.

Ο τραγουδιστής μάλιστα επιβεβαίωσε πως νονά της κόρης του θα γίνει η παρουσίαστρια Κατερίνα Ζαρίφη.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE