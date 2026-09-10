«Το ραντεβού δεν ξέρεις πότε είναι για τον καθένα»: Η συγκλονιστική συνέντευξη Μαζωνάκη για τον θάνατο

Ο θάνατος ήταν κάτι που δεν απασχολούσε καθόλου τη σκέψη του Γιώργου Μαζωνάκη. Δήλωνε άνθρωπος του σήμερα και οι σκέψεις του για το μέλλον περιορίζονταν σε δύο πράγματα: στο πώς θα εξελίξει τη δουλειά του, αλλά και στο πώς θα μπορέσει να βοηθήσει ανθρώπους που έχουν ανάγκη.

Στην «Εβδομάδα Ελληνικής Μουσικής 2017» του Sfera 102.2, όταν η Ναταλία Γερμανού τον είχε ρωτήσει αν έχει απομυθοποιήσει τον θάνατο, είχε αναφέρει συγκεκριμένα:

«Μεγάλη κουβέντα το αν τον έχω απομυθοποιήσει. Νομίζω ότι μας φοβίζει ο θάνατος, το άγνωστο βασικά, το αν τελικά πάει κάπου όλο αυτό ή σταματάει εδώ. Εγώ πιστεύω ότι ο θάνατος είναι μια μετάβαση, αλλά δεν μπορώ να πω ότι τον σκέφτομαι συχνά.

Οι αρρώστιες μας φοβίζουν όλους. Είναι δύσκολος ο χειρισμός, το πώς θα φύγεις. Το «ραντεβού» δεν ξέρεις πότε είναι για τον καθένα, είτε ηλικιακά είτε για τον οποιοδήποτε λόγο. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι το σκέφτομαι. Σαφώς θέλω να είμαι υγιής για να μπορώ να βιώνω ό,τι μου δίνεται. Αλλά από εκεί και πέρα δεν σκέφτομαι τον θάνατο, μπορώ να πω καθόλου».

Διαβάστε ακόμα: Αύριο η διαδικασία νεκροψίας: Η οικογένεια Μαζωνάκη ζήτησε τεχνικό σύμβουλο στην ιατροδικαστική

Το μόνο που έλεγε πως θέλει για το μέλλον είναι να είναι καλά με τον εαυτό του. Γι' αυτό και όταν η παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός τον ρώτησε πώς θα ήθελε να είναι το 2026 εκείνος είπε: «Μου κάνεις μια ερώτηση που δεν θα σου την απαντήσω. Είμαι άνθρωπος του σήμερα. Δεν είμαι άνθρωπος που θα σου πω ότι σε 15 χρόνια θέλω να έχω αυτό, να είμαι εκεί, να έχω κάνει εκείνο και το άλλο. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό το πράγμα. Είμαι από τους ανθρώπους που αυτό σκέφτηκα, αυτό έκανα».

Τα θέλω του ήταν άλλα: «Θέλω να είμαι καλά με τον Γιώργο. Να μπορώ στα επόμενα χρόνια να είμαι υγιής, να μπορώ να κάνω ωραία τραγούδια, να μπορώ να εξελιχθώ μέσα σε αυτή τη δουλειά.

Νομίζω ότι στη φάση που είμαι τώρα είμαι στο γυμνάσιο. Θα ήθελα να κάνω πολλά περισσότερα πράγματα. Έχω πολλή δουλειά να κάνω. Θα ήθελα να έχω μέσα σε αυτά τα χρόνια να έχω το περιθώριο και τη δύναμη να είμαι κοντά σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη».