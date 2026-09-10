Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης σε ηλικία 54 ετών, μετά από ανακοπή καρδιάς κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι.

Αν και η νεκροψία-νεκροτομή ήταν αρχικά προγραμματισμένη για το μεσημέρι της Πέμπτης, μετατέθηκε τελικά για το πρωί της Παρασκευής (11/09).

Η αναβολή δόθηκε κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του τραγουδιστή, προκειμένου να διοριστεί τεχνικός σύμβουλος που θα παραστεί στη διαδικασία για τη διευκρίνιση των ακριβών αιτίων θανάτου.

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Την ίδια ώρα, οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Από νωρίς το πρωί, στελέχη του «ελληνικού FBI» αλλά και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών πραγματοποιούν διαδοχικές εφόδους και αυτοψίες στο ιδιωτικό ιατρείο, συλλέγοντας στοιχεία που θα ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας.

Το χρονικό της τραγωδίας

Ανατρεπτικά δεδομένα έρχονται στο φως για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς φέρεται η κατάσταση της υγείας του να ήταν ήδη επιβαρυμένη όταν επισκέφθηκε το υπό έρευνα ιατρείο, όπου άφησε την τελευταία του πνοή.

Κατά τα λεγόμενα της ίδιας της γιατρού της κλινικής που εξυπηρέτησε τον κ. Μαζωνάκη, όπως μεταδίδει ο ΣΚΑΙ, ο τραγουδιστής «δεν μπορούσε καλά - καλά να αρθρώσει λόγο, δεν μπορούσε να μιλήσει».

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Ακόμα, όταν ο ίδιος της ζήτησε να του προτείνει θεραπείες, η ίδια του πρότεινε την πλασμαφαίρεση, ισχυριζόμενη πως η κλινική διέθετε πιστοποιημένο μηχάνημα για τη διαδικασία.

Μάλιστα, προκαλεί αίσθηση πως καθ' ομολογία της ίδιας, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης ρώτησε για τυχόν παρενέργειες, εκείνη του απάντησε πως η διαδικασία δεν ενέχει κάποιον κίνδυνο.

Θάνατος Μαζωνάκη: Γυναικολόγος δηλώνει η γιατρός

Την ίδια στιγμή, σε πλήρη εξέελιξη βρίσκονται ο έρευνες στο επίμαχο ιατρείο, με το κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να έχει αποχωρήσει προ ολίγου, με το Ελληνικό FBI και τους εισαγγελείς να παραμένουν.

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Στο επίκεντρο τίθεται το αν τα δύο ιατρεία που στεγάζονται στο συγκεκριμένο κτίριο, έχουν άδειες για τις θεραπείες που προσφέρουν και κατά πόσο είναι κάτι τέτοιο νόμιμο.

Όπως αναφέρει το ΣΚΑΙ, το ένα ιατρείο ανήκει σε παθολόγο, και το δεύτερο στη σύντροφό του, η οποία δεν έχει κάποια ειδικότητα, αλλά ισχυρίζεται πως είναι γυναικολόγος.

Από την κατάθεσή της, προκύπτει ένα κεντρικό ερώτημα, το αν δηλαδή ήταν προγαμματισμένη η θεραπεία που έλαβε ο κ. Μαζωνάκης, ή αν έγινε επιτόπου κατόπιν αιτήματός του.