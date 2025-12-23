Ράσελ Μπραντ: Ακόμη δύο γυναίκες καταγγέλλουν για βιασμό τον Βρετανό ηθοποιό

Ο Βρετανός ηθοποιός Ράσελ Μπραντ, (Rusell Brand) που ήδη αντιμετωπίζει κατηγορίες για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις, κατηγορείται πλέον για έναν ακόμη βιασμό και μία σεξουαλική επίθεση, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.



Οι νέες διώξεις, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αφορούν δύο ακόμα γυναίκες και προστίθενται στις προηγούμενες κατηγορίες από τον Απρίλιο, που αφορούσαν βιασμό και σεξουαλική κακοποίηση τεσσάρων γυναικών.

Ο 50χρονος ηθοποιός, ο οποίος πλέον δραστηριοποιείται ως influencer στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο στις 20 Ιανουαρίου. Η δίκη για τις αρχικές κατηγορίες έχει προγραμματιστεί για τις 16 Ιουνίου στο Σάουθγουορκ, νότια Λονδίνο.

Ράσελ Μπραντ: «Ήμουν εθισμένος στο σεξ στο παρελθόν»

Ο Μπραντ, πρώην σύζυγος της Κέιτι Πέρι, δηλώνει αθώος. Οι κατηγορίες αφορούν δύο βιασμούς και πολλές σεξουαλικές επιθέσεις που φέρεται να διέπραξε στο Μπόρνμουθ και στο Λονδίνο μεταξύ 1999-2005. Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα μετά τη μετάδοση ενός ντοκιμαντέρ από το Channel 4 τον Σεπτέμβριο του 2023.



Σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα, ο Μπραντ δήλωσε: «Ήμουν ανόητος στο παρελθόν, εθισμένος στο σεξ και στα ναρκωτικά, αλλά ποτέ δεν ήμουν βιαστής» και επιμένει ότι δεν είχε ποτέ μη συναινετικές σχέσεις. Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα και καλεί όποιον έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει μαζί της.



Ο Ράσελ Μπραντ γεννήθηκε το 1975 στο Έσεξ. Ξεκίνησε την καριέρα του ως κωμικός και έγινε γνωστός για το προκλητικό του χιούμορ. Μεταξύ 2006-2008 παρουσίαζε εκπομπή στο BBC Radio 2, αλλά αποχώρησε μετά από ένα ακατάλληλο μήνυμα σεξουαλικού περιεχομένου που έστειλε σε άλλον ηθοποιό. Σήμερα έχει εκατομμύρια ακολούθους στο YouTube, X και Instagram, όπου συχνά εκφράζει αντισυστημικές και συνωμοσιολογικές απόψεις.