Μενού

Ράσελ Μπραντ: Ακόμη δύο γυναίκες καταγγέλλουν για βιασμό τον Βρετανό ηθοποιό

Αντιμέτωπος με ακόμη δύο κατηγορίες για βιασμό και σεξουαλική επίθεση, βρίσκεται ο Βρετανός ηθοποιός Ράσελ Μπράντ.

Reader symbol
Newsroom
Ράσελ Μπραντ
Ράσελ Μπραντ | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Ο Βρετανός ηθοποιός Ράσελ Μπραντ, (Rusell Brand) που ήδη αντιμετωπίζει κατηγορίες για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις, κατηγορείται πλέον για έναν ακόμη βιασμό και μία σεξουαλική επίθεση, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Οι νέες διώξεις, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αφορούν δύο ακόμα γυναίκες και προστίθενται στις προηγούμενες κατηγορίες από τον Απρίλιο, που αφορούσαν βιασμό και σεξουαλική κακοποίηση τεσσάρων γυναικών.

Ο 50χρονος ηθοποιός, ο οποίος πλέον δραστηριοποιείται ως influencer στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο στις 20 Ιανουαρίου. Η δίκη για τις αρχικές κατηγορίες έχει προγραμματιστεί για τις 16 Ιουνίου στο Σάουθγουορκ, νότια Λονδίνο.

Ράσελ Μπραντ: «Ήμουν εθισμένος στο σεξ στο παρελθόν»

Ο Μπραντ, πρώην σύζυγος της Κέιτι Πέρι, δηλώνει αθώος. Οι κατηγορίες αφορούν δύο βιασμούς και πολλές σεξουαλικές επιθέσεις που φέρεται να διέπραξε στο Μπόρνμουθ και στο Λονδίνο μεταξύ 1999-2005. Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα μετά τη μετάδοση ενός ντοκιμαντέρ από το Channel 4 τον Σεπτέμβριο του 2023.

Σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα, ο Μπραντ δήλωσε: «Ήμουν ανόητος στο παρελθόν, εθισμένος στο σεξ και στα ναρκωτικά, αλλά ποτέ δεν ήμουν βιαστής» και επιμένει ότι δεν είχε ποτέ μη συναινετικές σχέσεις. Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα και καλεί όποιον έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει μαζί της.

Ο Ράσελ Μπραντ γεννήθηκε το 1975 στο Έσεξ. Ξεκίνησε την καριέρα του ως κωμικός και έγινε γνωστός για το προκλητικό του χιούμορ. Μεταξύ 2006-2008 παρουσίαζε εκπομπή στο BBC Radio 2, αλλά αποχώρησε μετά από ένα ακατάλληλο μήνυμα σεξουαλικού περιεχομένου που έστειλε σε άλλον ηθοποιό. Σήμερα έχει εκατομμύρια ακολούθους στο YouTube, X και Instagram, όπου συχνά εκφράζει αντισυστημικές και συνωμοσιολογικές απόψεις.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE