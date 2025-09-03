Reading retreats: Η πιο cool ταξιδιωτική τάση που πρέπει σίγουρα να δοκιμάσεις

Βιβλία και ταξίδια. Ταξίδια και βιβλία. Αυτός είναι ο πιο cool συνδυασμός για το 2025, για αυτό και δεν μας κάνει εντύπωση που όλοι μιλούν για τη νέα τάση που συνδυάζει και τα δύο.

Δηλαδή, ακούγεται κάτι πιο τέλειο και αναζωογονητικό από το να χαλαρώνεις σε μια «καλύβα» στο δάσος ή ένα παραθαλάσσιο εξοχικό με μια στοίβα βιβλία που ανυπομονούσες να διαβάσεις; Όχι.

Αν έχεις κάνει ήδη εικόνα τον εαυτό σου σε ένα υπέροχο μέρος, παρέα με υπέροχα βιβλία, τότε αυτό το άρθρο είναι για σένα.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr.