Ρέγκαν Ρέβορντ: Η ηθοποιός του Young Sheldon έκανε coming out ως non-binary

Η Ρέγκαν Ρέβορντ, την οποία το ευρύ κοινό γνώρισε μέσα από την sitcom σειρά του Netflix, «Young Sheldon» έκανε coming out, αυτοπροσδιορίζοντας τον εαυτό της ως non binary.

Η 17χρονη ηθοποιός αναφέρθηκε στην επιλογή της - ακολουθώντας το υπέροχο παράδειγμα των ανθρώπων που προηγήθηκαν - στοχεύοντας έτσι να βοηθήσει με τα λόγια της όσους το έχουν ανάγκη αυτή την περίοδο της ζωής τους.

Σε συνέντευξή της στο «Entertainment Weekly», η Ρέγκαν Ρέβορντ ξεκίνησε τη δήλωσή της, λέγοντας:

«Είναι τόσο ωραίο, γιατί μεγαλώνοντας, κάθε φορά που έβλεπα κάποιον celebrity ή οποιονδήποτε άλλον να μοιράζεται ανοιχτά πως είναι non-binary ή queer, σκεφτόμουν “Θεέ μου, τι ωραίο να βλέπω τον εαυτό σου μέσα από εκείνους”».

