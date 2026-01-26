Ρέιφ Φάινς: Αποκάλυψε κατά λάθος ποιος θα υποδυθεί τον Βόλντερμορτ στη σειρά Χάρι Πότερ και οι φαν παραληρούν

Κύμα ενθουσιασμού προκάλεσε ο Ρέιφ Φάινς, ο ηθοποιός που ενσάρκωσε τον σκοτεινό Βόλντερμορτ στις ταινίες του Χάρι Πότερ, όταν αποκάλυψε τον συνάδελφό του που θα αναλάβει τον ρόλο στη νέα τηλεοπτική σειρά του HBO.

Από τότε που ανακοινώθηκε το 2023 ότι το HBO ετοιμάζει μια σειρά Χάρι Πότερ -με κάθε σεζόν να υπόσχεται ότι θα είναι «πιστή στα αυθεντικά βιβλία και θα φέρει τον Χάρι Πότερ και τις απίθανες περιπέτειες σε νέο κοινό σε όλο τον κόσμο»- η αγωνία για το ποιοι ηθοποιοί θα επιλεγούν για τους βασικούς ρόλους έχει κατακλείσει τους φανατικούς του ήρωα και του μαγικού του κόσμου.

Όπως αναφέρει ο Independent, το HBO ετοιμάζει την τηλεοπτική αναβίωση του Harry Potter με μια σειρά-έπος που θα διαρκέσει δέκα χρόνια, αφιερώνοντας μία σεζόν σε κάθε βιβλίο της Τζ.Κ. Ρόουλινγκ (J.K. Rowling).

Μετά από οντισιόν 30.000 υποψηφίων, τους κεντρικούς ρόλους που καθιέρωσαν οι Ντάνιελ Ράντκλιφ (Daniel Radcliffe), Έμα Γουάτσον (Emma Watson) και Ρούπερτ Γκριντ (Rupert Grint), αναλαμβάνουν οι πρωτοεμφανιζόμενοι Ντόμινικ ΜακΛάφλιν (Dominic McLaughlin) για τον ρόλο του Harry, Αραμπέλα Στάντον (Arabella Stanton) για τον ρόλο της Hermione και 'Αλαστερ Στουτ (Alastair Stout) ως Ron.

Ποιος θα υποδυθεί τον σκοτεινό αντίπαλο του Χάρι Πότερ

Ο Ρέιφ Φάινς προκάλεσε πανικό στο fandom του Harry Potter, αφού υποστήριξε ότι ο Κίλιαν Μέρφι έχει επιλεγεί για τον ρόλο του Βόλντεμορτ στην επερχόμενη τηλεοπτική σειρά.

Ο σταρ του Peaky Blinders και βραβευμένος με Όσκαρ για το Oppenheimer, Κίλιαν Μέρφι, φημολογείται εδώ και καιρό ότι είναι υποψήφιος για να υποδυθεί τον σκοτεινό μάγο στη νέα σειρά, ωστόσο ο ίδιος έχει διαψεύσει τις αναφορές ότι εμπλέκεται στο πρότζεκτ.

Ο Φάινς φάνηκε να προτρέχει όταν ρωτήθηκε στο κόκκινο χαλί για την ταινία 28 Years Later: The Bone Temple: «Ποιος πιστεύετε ότι θα πρέπει να πάρει τη σκυτάλη από εσάς για τον Βόλντεμορτ στη νέα σειρά του HBO;»

Σε ένα viral βίντεο στο TikTok που κοινοποιήθηκε από το Let’s Talk Film, απάντησε: «Απ’ όσο γνωρίζω, η θέση έχει ήδη καλυφθεί, έτσι δεν είναι; Νομίζω ότι ο Κίλιαν Μέρφι είναι πολύ καλός. Πολύ καλή επιλογή».

Στη συνέχεια φάνηκε εμφανώς πιο αμήχανος καθώς πρόσθεσε: «Το έχω ήδη πει, νομίζω ότι ο Κίλιαν Μέρφι είναι πολύ καλός. Νομίζω ότι τον έχουν ήδη επιλέξει, έτσι δεν είναι; Δεν το ξέρετε;».

Προς το παρόν βέβαια δεν έχει υπάρξει κάποια επιβεβαίωση από το HBO ή τον Κίλιαν Μέρφι και οι θαυμαστές αγωνιούν αν αυτό ήταν όντως μια πληροφορία εκ των έσω ή αν απλά ο Ρέιφ Φάινς αναπαρήγαγε τις φήμες που υπάρχουν.