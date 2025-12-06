Ρένος Ρώτας: «Ο λόγος που δεν έχω κάνει παιδιά ακόμα είναι κοινωνικός»

Ο πολυαγαπημένος ηθοποιός Ρένος Ρώτας φιλοξενήθηκε στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού και μεταξύ άλλων αποκάλυψε πώς φανταζόταν τον εαυτό του σήμερα, πριν δέκα χρόνια.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στον Alpha, ο ηθοποιός δήλωσε: «Τίποτα δεν κυλάει στη ζωή όπως το περιμένουμε, ή όπως το είχαμε ονειρευτεί. Σίγουρα τα όνειρα μου ήταν πολύ διαφορετικά πριν δέκα χρόνια, από όλα αυτά που έχω καταφέρει μέχρι σήμερα.

Αν με ρώταγες πώς θα είσαι στα 34, κοντά 35, θα σου έλεγα ότι θα έχω δύο παιδιά σίγουρα.

Δεν έχω. Και μου φαίνεται και σχετικά μακρινό σχέδιο με την έννοια του ότι είναι δύσκολη η κατάσταση για να βιοποριστώ, πόσο μάλλον να προσφέρω αυτά που χρειάζονται δύο παιδιά».

Η Ναταλία Γερμανού, διευκρίνησε: «Άρα ο λόγος που δεν έχεις κάνει παιδιά από νέος ενώ το ήθελες είναι οικονομικός;».

«Είναι ζήτημα κοινωνικό. Κοινωνικό και οικονομικό. Μιας κοινωνίας που δεν σου προσφέρει μια οικονομική ασφάλεια σε σχέδιο δεκαετίας», απάντησε ο Ρένος Ρώτας.

Τέλος, αποκάλυψε ότι τη σήμερον ημέρα το επάγγελμα του ηθοποιού δεν προσφέρει οικονομική ασφάλεια γενικότερα τονίζοντας ότι τα παλαιότερα χρόνια ο κλάδος «ήταν σε καλύτερη μοίρα».