Το ρετιρέ της Αλίκης ξανά στο σφυρί: Η χρυσή κληρονομιά του Κολωνακίου

Το ιστορικό διαμέρισμα της Αλίκης Βουγιουκλάκη στην οδό Στησιχόρου, στο Κολωνάκι, βγαίνει ξανά προς πώληση, φέρνοντας στο προσκήνιο μνήμες από την πιο λαμπερή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου.

Το ακίνητο, που είχε περάσει στα χέρια Αμερικανίδας ιδιοκτήτριας η οποία πλέον έχει φύγει από τη ζωή, πρόκειται να αλλάξει σελίδα σύμφωνα με τη διαθήκη της, η οποία ορίζει ότι τα έσοδα θα μοιραστούν στους έξι κληρονόμους της.

Η αρχική τιμή πώλησης ορίζεται στα 4 εκατομμύρια ευρώ, με τον μεσίτη να τονίζει ότι πρόκειται για ένα ρετιρέ 290 τ.μ. με σπάνιο πλεονέκτημα: μεγάλο κλειστό χώρο στάθμευσης, κάτι εξαιρετικά δυσεύρετο για την περιοχή.

Ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον τρεις ισχυροί υποψήφιοι αγοραστές – δύο πλοιοκτήτες και μια εύπορη οικογένεια από το Λονδίνο.

Όπως αποκαλύπτεται, η δεύτερη ιδιοκτήτρια είχε προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές στο εσωτερικό, αφαιρώντας πολλά από τα έπιπλα της Αλίκης, αλλά κρατώντας το εμβληματικό μπουντουάρ της, που είχε ιδιαίτερη σημασία για την ίδια.

Το αν το ακίνητο θα παραδοθεί με ή χωρίς τα αυθεντικά έπιπλα της σταρ παραμένει ανοιχτό ζήτημα, αφήνοντας ένα μυστήριο γύρω από την τελική εικόνα του σπιτιού.