Ρία Ελληνίδου: Η τρυφερή ανάρτηση με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου που συζητήθηκε

Η Ρία Ελληνίδου συνεχίζει τις εμφανίσεις της σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, ενημερώνοντας συχνά τους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από τα social media. Σε αρκετές από αυτές τις εμφανίσεις στο πλευρό της βρίσκεται και ο σύντροφός της, Δημήτρης Αλεξάνδρου, με τον οποίο φαίνεται πως διανύει μια ιδιαίτερα όμορφη περίοδο στην προσωπική της ζωή.

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε πρόσφατα μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram ένα τρυφερό στιγμιότυπο που αποτυπώνει τη σχέση τους. Συγκεκριμένα, αναδημοσίευσε story του Δημήτρη Αλεξάνδρου, στο οποίο τη βλέπουμε να έχει αποκοιμηθεί στην αγκαλιά του, απολαμβάνοντας λίγες στιγμές ξεκούρασης ανάμεσα στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Το τρυφερό στιγμιότυπο | Instagram/ria_ellinidou



Ο ίδιος συνόδευσε τη φωτογραφία με τη φράση «Ο ύπνος παίρνει τα παιδιά», κερδίζοντας αμέσως τις εντυπώσεις των followers τους και κάνοντας χαμό στα social media τις τελευταίες ώρες.