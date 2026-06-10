Ρία Ελληνίδου: Η μεγάλη αλήθεια για τον γάμο και γιατί είπε «Σ'αγαπώ επί δύο» στον Αρναούτογλου

Η Ρία Ελληνίδου ήταν καλεσμένη χθες (9/6) στο The 2Night Show και μεταξύ όσων συζήτησε με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν και ο γάμος με τη δημοφιλή τραγουδίστρια να αναφέρει πως δεν της αρέσει η όλη διαδικασία, εξηγώντας και τον λόγο.

Μάλιστα, σε κάποιο σημείο της συνέντευξης ο Γρηγόρης Αρναούτογλου της τόνισε πως δεν πρόκειται να τη ρωτήσει τίποτα για τη σχέση της με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου για να μην τη φέρει σε δύσκολη θέση αν και γνωρίζει ότι πολλοί θα περίμεναν κάτι τέτοιο με τη Ρία Ελληνίδου να του απαντά: «Σ'αγαπώ επί δύο».

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«Όλοι θα περιμένετε να ρωτήσω τώρα για τη σχέση της με τον Δημήτρη και για όλα αυτά, δεν θα σε ρωτήσω τίποτα», είπε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής του The 2Night Show.

«Αλήθεια;», τον ρώτησε με τη σειρά της η Ρία Ελληνίδου, με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου να της απαντά: «Τίποτα. Δε με νοιάζει καθόλου».

Αυτή η απάντηση έκανε την αγαπημένη τραγουδίστρια να χαμογελάσει και να του λέει όλο νόημα: «Καλά, σ' αγαπούσα πάντα, αλλά σ' αγαπώ επί δύο».

«Σ' ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που περνάς πάρα πολύ ωραία και πραγματικά δε μ' ενδιαφέρει καθόλου. Καταλαβαίνεις πώς το εννοώ.

Δεν με ενδιαφέρει να το κάνουμε συζήτηση. Να είστε πάντα καλά κι ευτυχισμένοι από τα βάθη της ψυχής μου, για να μην παρεξηγηθώ, έτσι όπως το λέω», διευκρίνισε στη συνέχεια ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Ρία Ελληνίδου για γάμο: «Βλέπω τα ζευγάρια να μην απολαμβάνουν τη στιγμή τους»

Όταν η συζήτηση πήγε στο θέμα του γάμου, η Ρία Ελληνίδου δεν έκρυψε πως δεν της αρέσει η όλη διαδικασία επειδή βλέπει πάντα τα ζευγάρια να τρέχουν για να περάσουν καλά οι καλεσμένοι με αποτέλεσμα να μην απολαμβάνουν αυτή τη μοναδική στιγμή της ζωής τους.

«Δεν μου αρέσει η διαδικασία του γάμου, όχι ο γάμος. Το λέω από την άποψη ότι πολλά ζευγάρια δεν περνάνε καλά την ημέρα του γάμου τους γιατί από την πολύ grande οργάνωση που θέλουν να κάνουν, καταλήγουν να εξυπηρετούν τους άλλους και να προσπαθούν να ηρεμήσουν τα σόγια που γκρινιάζουν αντί να περάσουν όμορφα και να διασκεδάσουν.

Και όταν το βλέπεις, λες κακό αυτό γιατί το κάνουν για αυτούς και τελικά δεν είναι για αυτούς», είπε χαρακτηριστικά η Ρία Ελληνίδου και να πούμε ότι δεν συμφωνούμε; Ψέματα θα πούμε.