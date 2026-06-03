Αλεξάνδρου: «Αν ξεκινάμε από τώρα να τα μπερδεύουμε...» - Μας τρολάρει ή είναι έγκυος η Ελληνίδου;

Ένα story που ανέβασε χθες (2/6) στο Instagram ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μαζί με τη Ρία Ελληνίδου έκανε πολλούς followers τους να αναρωτηθούν «είναι έγκυος η η αγαπημένη τραγουδίστρια ή μήπως βάλθηκαν να μας τρολάρουν λίγο επειδή ήξεραν ότι θα «τσιμπήσουμε»;

Μην ξεχνάμε ότι από την πρώτη στιγμή που ακούστηκε πριν από μήνες ότι η Ρία Ελληνίδου και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είναι μαζί, για μεγάλο διάστημα κανένας από τους δύο δεν το επιβεβαίωνε ούτε το διέψευδε, ενώ αργήσαμε πολύ να δούμε κάποιο κοινό story στα social media, με αποτέλεσμα οι ρεπόρτερ να ασχολούνται ακόμα περισσότερο με το θέμα μπας και κάποιος καταφέρει να πάρει πρώτος την επιβεβαίωση.

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Το πρώτο κοινό τους story ήταν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους στις Μαλδίβες, ενώ στην πορεία ακολούθησαν και άλλα, περισσότερο χιουμοριστικό χαρακτήρα.

Το τελευταίο διάστημα τα κοινά stories έγιναν περισσότερα, ενώ και οι δύο σε δηλώσεις τους ήταν λιγότερο αινιγματικοί, κρατώντας χαμηλό προφίλ γύρω από τη σχέση τους.

Ωστόσο, το χθεσινό (2/6) insta story του Δημήτρη Αλεξάνδρου από μια χαλαρή στιγμή με τη Ρία Ελληνίδου δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο αφού από τη μία η ατάκα της γνωστής τραγουδίστριας περί «καλής ψυχολογίας» και από την άλλη, ακόμα περισσότερο η λεζάντα που το συνόδευε άναψαν «φωτιές», με την καλή έννοια πάντα.

«Αν ξεκινάμε από τώρα να τα μπερδεύουμε να δούμε τους επόμενους μήνες!», έγραψε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και θα το εξομολογήθουμε, ναι, το μυαλό μας (και όχι μόνο το δικό μας) πήγε στο ότι μπορεί η Ρία Ελληνίδου να είναι έγκυος.

Αν είναι, από εμάς με το καλό!