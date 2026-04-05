Ρία Ελληνίδου: Το «κρυφό» ξεκίνημα στον Σπύρο Παπαδόπουλο – Δείτε την 19χρονη «ρεμπέτισσα» που σαρώνει το YouTube

Πριν το viral «Κάτι Ξέρεις» του 2025 και την απόλυτη αποθέωση στις πίστες, η Ρία Ελληνίδου είχε ήδη κάνει το πέρασμά της από τη μικρή οθόνη, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις.

Αν και το ευρύ κοινό την έμαθε πρόσφατα, η ίδια δηλώνει: «Από τότε που μιλάω, τραγουδάω». Από το οικογενειακό συγκρότημα «Γραικοί» σε ηλικία 14 ετών, μέχρι τα ρεμπέτικα στα μαγαζιά της Θεσσαλονίκης στα 18, η πορεία της ήταν προδιαγεγραμμένη.

Η στιγμή που «γκρέμισε» το πλατό του Σπύρου Παπαδόπουλου

Η μεγάλη αποκάλυψη έρχεται από τον Ιούνιο του 2014. Σε ηλικία μόλις 20 ετών, η Ρία εμφανίστηκε στην εκπομπή «Στην Υγειά Μας Ρε Παιδιά» σε ένα σπάνιο αφιέρωμα στο ρεμπέτικο. Ερμηνεύοντας το «Μπιρ Αλλάχ», απέδειξε από τότε πως η φωνή της δεν γνωρίζει όρια.

Το βίντεο από εκείνη τη βραδιά μετρά πλέον πάνω από 700.000 προβολές στο YouTube, με τους fans να παραληρούν για τη «ρεμπέτισσα» Ρία που σήμερα κατακτά την κορυφή των charts.