Ριάνα: Κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας στην γυναίκα που πυροβόλησε έξω από το σπίτι της

Σοκαριστικές είναι οι εξελίξεις για το συμβάν των πυροβολισμών έξω από το σπίτι της Ριάνα, στο Μπέβερλι Χιλς, καθώς η γυναίκα που θεωρείται ύποπτη, αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Το περιστατικό έλαβε χώρα την Κυριακή στις 8 Μαρτίου, όταν μια 35χρονη άνοιξε πυρ κατά της οικίας της τραγουδίστριας, όσο εκείνη βρισκόταν μέσα. Η αστυνομία του Λος Άντζελες (LAPD) κατάφερε να ταυτοποιήσει την ύποπτη ως Ivanna Lisette Ortiz και προχώρησε στη σύλληψη της, αντιμετωπίζοντας τη κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, με εγγύηση 10.225.000 δολάρια.

Περίπου στις 13:20 τοπική ώρα η Ortiz φέρεται να άρχισε να πυροβολεί κατά του σπιτιού της Ριάνα και του ASAP Rocky στη γειτονιά Beverly Crest. Μάρτυρες ανέφεραν ότι οι πυροβολισμοί ήταν συνεχείς, με ορισμένες σφαίρες να χτυπούν την πύλη και πιθανώς την είσοδο της οικίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες των Αρχών, η ύποπτη επέστρεψε στο όχημά της, ένα λευκό Tesla, και κινήθηκε βόρεια κατά μήκος της Coldwater Canyon Avenue προς την περιοχή San Fernando Valley.

Μονάδα του LAPD εντόπισε και ακολούθησε το όχημα, συλλαμβάνοντας τη γυναίκα περίπου 30 λεπτά μετά την αναφορά του περιστατικού. Παράλληλα αναφέρεται ότι στο αυτοκίνητό της βρέθηκε όπλο.

Σημειώνεται, ότι η Ριάνα βρισκόταν στο σπίτι με τον σύντροφό της και τα τρία τους παιδιά. Δεν έχει διευκρινιστεί αν υπήρχε κάποιος άλλο πρόσωπο μέσα στο σπίτι κατά τη στιγμή των πυροβολισμών.