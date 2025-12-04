Ricta για Modern Cinderella: «Είμαστε ξανά μαζί, ανδρόγυνο»

Μιλώντας ανοιχτά για την προσωπική του ζωή, ο γνωστός τράπερ Ricta αποκάλυψε πως είναι και πάλι ζευγάρι με την Modern Cinderella, με την οποία έχουν ένα παιδί μαζί, καθώς εμφανίστηκε στην εκπομπή του Fipster στο Youtube.

«Βεβαίως τα έχουμε ξαναβρεί, είμαστε μαζί, ανδρόγυνο», είπε από την αρχή, τονίζοντας μάλιστα πως όχι μόνο επανασυνδέθηκαν αλλά η σχέση τους περνά μια πολύ καλή φάση.

H infuencer πριν λίγο καιρό, καθώς είχε δώσει συνέντευξη στο vidcast της Ελένης Παπίλα, είχε αναφερθεί στην περίπλοκη σχέση τους αλλά και στην περίοδο που ο τράπερ βρισκόταν στη φυλακή για άγριο ξυλοδαρμό.

Συγκεκριμένα η Modern Cinderella είχε δηλώσει: «Ήμουν κάθε Πέμπτη σε πτήση Αθήνα-Θεσσαλονίκη, πήγαινα μέχρι τη Νιγρίτα για να τον δω. Για ένα χρόνο ήμουν στο επισκεπτήριο, για να δω αν είναι εντάξει, να μιλήσω με τους δικηγόρους, με την εταιρεία του, βοήθησα σε όλο το οικονομικό κομμάτι, ήμουν εκεί».

Οι αποκαλύψεις του τράπερ όμως δεν τελείωσαν εκεί καθώς εξομολογήθηκε τι ήταν αυτό που τον εκνεύριζε την εποχή που είχαν χωρίσει: «Με εκνεύριζε που όταν τσιλιμπούρδιζε και είχαμε πρωτοχωρίσει, που ανέβαζε δύο βότκες Beluga στο τραπέζι».

Σε άλλο σημείο, ο Ricta παραδέχτηκε πως: «Αν ήμουν στη θέση της δεν θα μου συγχωρούσα το ότι την έχω απατήσει. Σαν άμυαλος πιτσιρικάς, που έπεσε πάνω μου η φήμη, τα λεφτά και όλα αυτά, δεν τα διαχειρίστηκα καλά και έκανα τη μαλ@κία. Προσπαθώ να αλλάξω, και το κάνω καθημερινά, με… στρώνει κι αυτή».