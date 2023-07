Ρις Γουίδερσπουν: «Δεν είχα τον έλεγχο σε ερωτική σκηνή που ήμουν 19»

Η διάσημη ηθοποιός Ρις Γουίδερσπουν αποκάλυψε τη σεξιστική συμπεριφορά που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια γυρισμάτων μιας ταινίας, όταν η ίδια ήταν 19 χρονών.

Συγκεκριμένα είπε ότι σε γυρίσματα της ταινίας το 1996, της ζητήθηκε να γυρίσει μια σεξουαλική σκηνή που φαίνεται πως ήταν εκτός σεναρίου. Στη συγκεκριμένη σκηνή, ο χαρακτήρας της Γουίδερσπουν, η Νικόλ, ικανοποιείται από από τον χαρακτήρα του Γουόλμπεργκ, Ντέιβιντ, ενώ το ζευγάρι οδηγεί ένα τρενάκι. Ο Γουόλμπεργκ ήταν 23 ετών τότε.

Μιλώντας στο Harper's Bazaar για το εξώφυλλο του Αυγούστου, η Γουίδερσπουν θυμήθηκε και είπε για τη σκηνή «Δεν είχα τον έλεγχο. Δεν ήταν ξεκάθαρο στο σενάριο ότι αυτό επρόκειτο να συμβεί, οπότε αυτό ήταν κάτι που νομίζω ότι ο σκηνοθέτης το σκέφτηκε μόνος του. Και μετά με ρώτησε στο γύρισμα αν θα το έκανα, και είπα όχι. Δεν ήταν μια ιδιαίτερα σπουδαία εμπειρία».

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε ζήτησε κασκαντέρ για τις σκηνές που θα έπρεπε να φαίνεται το σώμα της, από τη μέση και κάτω και πρόσθεσε «όλο αυτό με έκανε να καταλάβω πού βρισκόταν η θέση μου στον κινηματογράφο».

Η δράση της για τις γυναίκες και τη σεξουαλική κακοποίηση

Ο ηθοποιός ίδρυσε το Hello Sunshine το 2016 με σκοπό να αφηγηθεί ιστορίες με γνώμονα τις γυναίκες και να αλλάξει τον τρόπο που φαίνονται όλες οι γυναίκες στα μέσα ενημέρωσης. Μερικές από τις κορυφαίες επιτυχίες του περιλαμβάνουν τηλεοπτικές εκπομπές όπως Big Little Lies, Little Fires Everywhere και το The Morning Show. Η ηθοποιός έχει πρωταγωνιστήσει και στα τρία.

Στην εκδήλωση του Elle 's Women in Hollywood το 2017, Ρις Γουίδερσπουν αποκάλυψε ότι δέχτηκε σεξουαλική επίθεση από έναν σκηνοθέτη όταν ήταν 16 ετών, αλλά της ζητήθηκε να μην αποκαλύψει τίποτα από τους συνεργάτες και τους παραγωγούς.

Δε κατονόμασε τον σκηνοθέτη, αλλά είπε ότι το περιστατικό ήταν η πρώτη από τις πολλές εμπειρίες «παρενόχλησης και σεξουαλικής επίθεσης» που έχει δεχτεί σε όλη τη διάρκεια της καριέρας της.

«Έχω τις δικές μου εμπειρίες και είναι πολύ δύσκολο να κοιμηθώ, δύσκολο να τις σκεφτώ, δύσκολο να επικοινωνήσω με πολλά από τα συναισθήματα που ένιωθα για το άγχος και την ενοχή που δεν μιλούσα νωρίτερα» είχε πει η ηθοποιός.